video suggerito

Wanda Nara lascia L-Gante: “Colpa della mia situazione giudiziaria”. Lui replica: “La telenovela è finita” Wanda Nara ha detto addio a L-Gante spiegando che le sue priorità sono i figli e le vicende legali con Mauro Icardi. Il rapper ha poi replicato alle dichiarazioni della showgirl argentina via social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

274 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wanda Nera e L-Gante si sono detti addio. La notizia della rottura arriva con una storia Instagram in cui la modella spiega le motivazioni che li hanno spinti verso questa decisione. Poco dopo il rapper ha replicato alle sue parole. Di recente la showgirl era finita sotto i riflettori per alcune chat tra lei e il suo ex marito Mauro Icardi mostrate in diretta tv.

È finita tra Wanda Nara e L-Gante

Se la storia tra Wanda Nara e L-Gante è arrivata al capolinea, la causa è anche il divorzio della showgirl da Mauro Icardi. "Oggi le nostre strade si separano, per prenderci cura di noi stessi e focalizzarci nel nostro lavoro e nella nostra famiglia" fa sapere Nara tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram. A fare da sfondo a queste parole, uno scatto delle loro mani intrecciate. "La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione" si legge ancora. Ha poi concluso con un riferimento ai suoi bambini: "Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro". Poco dopo il rapper ha condiviso sul proprio account un'immagine che li ritrae a Disneyland, accompagnata da questa frase: "Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi, sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti".

Le chat tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Nel programma LAM, il conduttore Angel de Brito aveva mostrato in diretta i messaggi inviati da Mauro Icardi a Wanda Nara nell'agosto scorso, prima della separazione ufficiale. "Voglio metterti così, e fan*ulo. Tutto come ti piace, so che muori dalla voglia di sco*are, di suc*hiarmi, e tutto il resto. Ti comporti da offesa, sei cattiva con me", si leggeva nella chat. E ancora: "Puoi darci una possibilità? Voglio sco*are, riempirti l'hamburger di latte. Mica mi lascerai? Mi lascerai?". Lo scambio era stato poi commentato dal conduttore: "Ho letto cose aggressive da parte di Mauro, anche parole forti che Wanda gli ha inviato".