video suggerito

Wanda Nara nega di avere tradito Icardi con Keita Balde: “Tolto il telefono ai miei figli perché non leggessero” Il durissimo sfogo di Wanda Nara dopo le accuse dell’ex moglie di Keita Balde che sosteneva il marito l’avesse incontrata all’epoca in cui era ancora sposata con Mauro Icardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

81 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il durissimo sfogo che Wanda Nara pubblica su Instagram dopo le accuse di Simona Guatieri, ex moglie di Keita Balde che sosteneva l’ex procuratrice avesse incontrato il marito all’epoca in cui era ancora sposata con Mauro Icardi. In un post, Wanda nega di avere tradito l’ex marito e aggiunge di essere stata costretta a tutelare i suoi figli in ogni modo possibile per evitare leggessero quanto di lei è stato scritto.

Lo sfogo di Wanda Nara

“Sto trascorrendo per la prima volta il Natale lontana dai miei figli perché è giusto che la madre che si prende cura della loro educazione tutto l’anno si ricarichi, e che loro trascorrano del tempo con i papà che vivono all’estero”, ha scritto Wanda su Instagram prima di affrontare direttamente la spinosa questione del presunto tradimento, “Ho sentito cose terribili su di me e ho dovuto togliergli i telefoni perché non vedessero o sentissero parlare di qualcosa che non sono. Loro sanno che madre sono e che tipo di persona sono, perché ho dedicato loro ogni minuto della mia vita. Ma non è stato bello per le persone che mi amano sentire così tante bugie”. Quindi Wanda ha confermato il trasferimento in Argentino, luogo che sta facendo da cornice alla sua storia d’amore con L-Gante:

Ho lavorato duramente e mi sono trasferita definitivamente nel mio posto felice e sicuro, il mio Paese. Mi sono presa cura della mia salute, mi preoccupo del benessere dei miei figli e di tutti quelli che mi circondano e, come ogni donna separata, lo sto facendo tutto da sola, aspettando che sia fatta giustizia.

Le chat tra Mauro Icardi e Wanda Nara che confermerebbero il tradimento

Wanda ha deciso di affrontare pubblicamente la questione del presunto tradimento dopo la pubblicazione sui social di alcuni screenshot che mostrerebbero una chat intercorsa tra Nara e l’ex marito Icardi. In quelle conversazioni, l’uomo identificato in Icardi chiederebbe alla moglie il motivo del tradimento e perché avesse scelto proprio la loro casa per infliggergli un colpo tanto duro. “A casa mia non ci posso credere. Perché? Dio! Perché? Non merito questo. Perché?”, si legge in uno dei messaggi.