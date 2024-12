video suggerito

"Wanda Nara a letto con mio marito, Mauro Icardi mi ha mostrato i video", parla l'ex moglie di Baldè La denuncia di Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Baldè. La donna sostiene che il marito l'abbia tradita con Wanda Nara nel 2022, all'epoca in cui la showgirl argentina era ancora legata all'ex marito Mauro Icardi. Sarebbe stato proprio quest'ultimo, grazie al supporto delle telecamere interne disseminate nella Casa, ad avere scoperto il tradimento.

Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Baldè, torna ad accusare Wanda Nara di avere contribuito alla fine del suo matrimonio. Intervenuta in diretta durante il programma radiofonico Mitre Live, la modella molisana classe 1999 ha puntato il dito contro la ex moglie di Mauro Icardi. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a scoprire e denunciare per primo il tradimento.

Il racconto di Simona Guatieri, ex moglie di Keita Baldè

Simona, senza mai fare il nome di Nara, conferma che le voci circolate qualche anno fa a proposito della crisi del matrimonio con Baldè erano da attribuire (anche) al presunto flirt tra Wanda e il calciatore: “Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita li. Due mesi dopo questa data, il marito della signora mi ha contattato e mi ha detto che c'era stato un incontro in casa loro tra mio marito e sua moglie, con prove prese dalla telecamera interna della casa. Vi assicuro che quello che ho visto era chiarissimo”. Ad allertare Icardi furono le stesse voci arrivare fino a Simona. Da qui la decisione dell'ex compagno di Nara di controllare i filmati realizzati dalle telecamere interne e, di fronte a prove ritenute schiaccianti, la scelta di informare anche la moglie di

Perché Simona Guatieri e Keita Baldè hanno divorziato

Quello con Wanda Nara (che Guatieri aveva insultato definendola “wacca” in un post) non sarebbe stato l’unico motivo in grado di determinare la fine del matrimonio tra i due. A spingere Simona a separarsi sarebbe stata la scoperta che quello con Wanda non era l’unico caso, ma l'ultimo di una serie. Dopo avere scoperto più di un tradimento, la donna ha deciso di chiedere formalmente la separazione dal marito e pochissimi mesi dalla data di celebrazione delle nozze.