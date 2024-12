Mauro Icardi denuncia Wanda Nara che non gli fa vedere le figlie, lei risponde: “È impazzito, non paga gli alimenti”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Mauro Icardi potrà rivedere le sue figlie e potrà passarci insieme il Natale. A dare la notizia state due giornaliste di Telefe, noto canale televisivo argentino. Le ultime accuse del calciatore nei confronti dell'ex compagna riguardavano proprio le loro due bambine, Francesca e Isabella che, secondo lui, la donna gli avrebbe impedito di vedere nei giorni stabiliti. Sul suo profilo X, Nara ha risposto alle due giornaliste dando la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha detto.

Mauro Icardi rivedrà le figlie dopo la denuncia a Wanda Nara

In onda su Telefe, canale televisivo argentino, le due giornaliste hanno spiegato che Icardi avrà finalmente la possibilità di rivedere le sue figlie. "Potrà rincontrare le due persone più importanti della sua vita, che lo stavano aspettando da molto tempo. Icardi non era riuscito a vederle quando toccava a lui e per questo aveva presentato una denuncia per impedimento di contatto". Le croniste hanno poi spiegato che Wanda ha rimediato una multa salata per aver impedito al calciatore di passare del tempo con le bambine: "Se reiterato, questo mancato compimento poteva portare a una causa penale".

La reazione di Wanda Nara

Attraverso il suo profilo X, Wanda Nara ha condiviso il video dell'intervento delle due giornaliste, restituendo una sua versione dei fatti. "Per queste due grandi bugiarde e persone cattive non c'è la museruola? È solo per alcuni? Mi sorprende che due madri parlino così male di una donna con 5 figli: ho già mostrato le prove delle volte che gli abbiamo scritto ma ovviamente era impegnato a spendere soldi per case costose e la signora giapponese spendendo il denaro che non paga alle sue figlie" ha detto la showgirl, riferendosi alla collaboratrice assunta da Icardi per badare alle figlie nei periodi in cui lui è via per lavoro. Secondo le giornaliste, si trattava di una persona fidata, contrariamente a quanto affermato da Nara.

L'ex manager sportiva ha poi spiegato che non c'è mai stato un impedimento da parte sua nel far vedere al padre le bambine: "Mantengo da sola i miei figli, lavoro e non sc*po nessuno! Il signore era con la sua ex amante fino a giovedì, è andato con un altro tipo in Messico e lui è impazzito denunciandomi e scrivendomi stupidaggini. Minaccia anche di tagliare l'assistenza sociale, che è l'unica cosa che paga per la mia malattia. Tutto è pensato per ferire me. Se è così fuso come dice, che venda l'orologio che gli ho regalato per pagare gli alimenti".