video suggerito

La risposta di Mauro Icardi dopo le dichiarazioni di Wanda Nara: “Tu avevi una doppia vita, io pensavo ai miei figli” Mauro Icardi avrebbe commentato quanto detto da Wanda Nara parlando con il giornalista e influencer Pepe Ocha, che ha riportato stralci della conversazione sul suo account X. Il calciatore accusa la ex compagna di essersi vantata della sua condotta, mentre lui ha sempre pensato solo ai suoi figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo quanto dichiarato da Wanda Nara in una lunga intervista rilasciata alla giornalista Susana Giménez, nella quale ha rivelato di aver avuto una doppia vita per circa tre anni, portando avanti una relazione parallela con L-Gante, l'ex compagno Mauro Icardi si sarebbe sfogato parlando con il giornalista e influencer argentino Pepe Ocha. Quest'ultimo ha riportato sul suo account X, gli stralci della conversazione avuta con il calciatore.

Le sfogo di Icardi dopo le parole di Wanda Nara

In un post su X, Ocha ha riportato il succo di una lunga conversazione avuta con Icardi, durante la quale il calciatore avrebbe manifestato tutto il suo disappunto nei confronti di quanto è stato dichiarato dalla sua ex compagna e che, ovviamente, ha suscitato non poco scalpore. Nel post del giornalista argentino, si leggono le parole di Icardi:

Fai la vittima dopo esserti vantata con i giornalisti che critichi per aver detto loro una cosa del genere, che hai ingannato me e i tuoi figli per tre anni e che tre anni fa hai affermato di essere infedele, te ne sei dimenticato mentre io? Mi prendevo cura delle mie figlie e dei loro fratelli, credendo che lavorassi, vivessi una doppia vita. La differenza tra me e te è che io ho sbagliato e l'ho detto prima a te, l'hai detto tu stessa , anche a Susana, le hai mentito in quel momento? Non mi stupirei, potevi scegliere, ti ho dato la possibilità, hai deciso di fingere e continuare, nessuno ti ha costretto, cosa ti ha portato a restare e ad avere una doppia vita, non lo so.

Il calciatore avrebbe continuato dicendo: "Non sono mai andato a caccia in vita mia, ti sei inventata una cosa che dovrai dimostrare in tribunale. Insulti e diffami, sei un'ottima attrice, ti è caduta la maschera. Hai mostrato le nostre vecchie chat, non mi interessa, non sono ossessionato, né ho rapporti con nessuno, bugie e ancora bugie". L'attacco finale, poi, menzionando i suoi figli che sono stati e continuano ad essere una priorità:

La mia unica priorità sono le mie figlie e il recupero dal mio infortunio, non non mostri nulla perché non esiste, poiché mostri sempre ciò che ti fa più piacere e fuori contesto. Vedremo cosa farai quando la giustizia vedrà prove reali, non vecchie chat e audio realizzati con l’intelligenza artificiale