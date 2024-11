video suggerito

Fratello di Mauro Icardi festeggia la rottura con Wanda Nara: “Disgustosa, ci trattava come morti di fame” La famiglia di Mauro Icardi esulta per la fine della lunga storia d’amore tra il calciatore e la ex moglie Wanda Nara, oggi legata a L-Gante. “Ci ha trattato come morti di fame”, ha tuonato Guido Icardi, accusando la showgirl argentina di avere impedito a Mauro di frequentare regolarmente i suoi familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La famiglia di Mauro Icardi esulta per la fine della storia d’amore durata 10 anni tra il calciatore e la ex compagna Wanda Nara. L’uomo, via Instagram si è detto felice che il legame tra i due sia terminato e, in particolare, ha puntato il dito contro la ex cognata che ha definito una “persona disgustosa”. Non si è fatta attendere la replica di Wanda che ha ironizzato sulla questione, rifiutandosi di accollarsi tutta la responsabilità della fine del suo matrimonio.

Il post di Guido Icardi e gli insulti a Wanda Nara

“Oggi è un giorno nel quale si festeggia il fatto che finalmente quel disgustoso essere umano lascia la mia famiglia. Ora è un problema di qualcun altro”, ha scritto Guido sul suo profilo Instagram, alzando immediatamente i toni. Quindi, spiega i motivi che lo avrebbero indotto a pensare tanto male della showgirl alla quale attribuisce la responsabilità di avere tenuto Mauro lontano dai suoi familiari: “Ha distrutto una famiglia e ci ha trattato come dei morti di fame, ha voluto tormentare mia sorella, ha voluto manipolare mia madre, ride di noi? La gente dovrebbe sapere”. Infine, Guido ha chiarito che la rabbia manifestata nei confronti di Wanda non si estende al fratello Mauro, per stare vicino al quale si è detto disponibile: “Io e la mia famiglia saremo sempre presenti quando mio fratello avrà bisogno di noi e gliel'ho fatto sapere”.

Lqa replica di Wanda Nara che commenta ironica: “Sempre colpa mia”

Non si è fatta attendere la replica di Wanda, arrivata sempre a mezzo Instagram. La donna, approfittando del post di un collega, ha lasciato intendere che la responsabilità della fine del suo matrimonio sarebbe da dividere equamente tra le parti coinvolte. “Se ti succede qualcosa di brutto, me lo fai sapere? Sono sicuro che è colpa mia. Come tutto, ultimamente”, ha scritto l’argentina, evitando di entrare ancora di più nel merito della vicenda. A differenza di quanto accaduto in passato, Icardi e Wanda hanno preferito non ufficializzare i motivi della separazione. A volere chiudere il loro matrimonio, però, sarebbe stata principalmente la showgirl.