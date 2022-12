Il fratello di Icardi pubblica un messaggio volgare su Wanda Nara: “Che schifo di essere umano” Perché il fratello del calciatore ce l’ha tanto con Wanda? La raffica di messaggi parte da un episodio che ha acceso di nuovo i riflettori sulla donna. “Vediamo se denuncia anche me… non mi porta via un euro”.

Guiso Icardi, fratello di Mauro, ha condiviso sui social una serie di storie molto dure nei confronti di Wanda Nara.

Lui, lei, l'altro. Icardi, Wanda Nara e Guido, il fratello di Maurito. No, non c'è alcun triangolo da scandalo che riempie le pagine del gossip delle ultime notizie sulla storia tra il calciatore e la moglie/manager/procuratrice. Non ci sono bugie né mezze verità, né flirt o quant'altro si possa immaginare per i più classici colpi di scena nella vicenda sentimentale che vede da sempre il giocatore e la consorte sotto i riflettori.

Questa volta è diverso. Questa volta prevalgono l'astio e le parole come strali lanciati verso la donna a corredo di alcune storie su Instagram da parte de l'hermano. Non ha risparmiato commenti durissimi alla cognata. Un termine su tutti fa da filo conduttore alla sortita social: la definisce disgustosa e la sfida a portarlo in tribunale, a denunciarlo per averle rivolto offese. Uno dei post è stato anche cancellato ma nel mare grande della Rete nulla si perde e molto torna a galla oppure finisce sbattuto sulla riva dai marosi delle chiacchiere.

Una delle storie editate da Guido Icardi e poi rilanciate in Rete contro Wanda Nara.

"Un essere vivente disgustoso", è l'espressione utilizzata dal fratello di Icardi per raccontare ai suoi follower, per dare in pasto all'opinione pubblica qual è la sua considerazione nei confronti di Wanda Nara. Poche parole su una foto che risale a qualche tempo fa.

A prima della rottura tra moglie e marito per quel pasticciaccio brutto di tradimenti, chat hackerate, video privati segreti e poi scovati, messaggi d'odio e d'amore, perdono da andarsi prendere e affetto che va alla malora, fughe improvvise e rincorse matte per rimettere assieme i cocci della relazione.

Wanda Nara ha assistito alla partita dei Mondiali tra Argentina e Croazia in compagnia di L–Gante.

Maurito, Eugenia la China Suarez, il ruolo del cognato (il compagno di Zaira, sorella di Wanda) e la presunta complicità con Icardi, il brusio che una volta arrivato all'orecchio della consorte ne scatena la rabbia furente del cuore tradito: nella dynasty sudamericana mancava ancora qualcosa, l'arrivo del personaggio che irrompe sulla scena e dà nuova linfa alla trama.

"Prima che tutti mi saltino al collo, non parlavo del suo fisico. Anzi, quella penso sia la foto dove sta meglio – aggiunge Guido Icardi che alla cognata risparmia nulla e rincara la dose -. Dicano quello che vogliono. É un disgusto. L'ipocrisia… Vediamo se denuncia anche me per aver detto quello che penso. Ah non mi porta via un euro".

Uno scatto realizzato nel backstage di un videoclip girato dalla coppia.

Perché ce l'ha tanto con Wanda? Cosa c'è dietro uno sfogo così clamoroso quanto dirompente? La raffica di messaggi parte da un episodio che ha acceso di nuovo i riflettori sulla donna. Il programma Socios del espectáculo ha pubblicato in esclusiva le foto di effusioni con il rapper L-Gante all'uscita di un locale. Erano assieme a guardare la gara dei Mondiali tra l'Argetina e la Croazia che spinto l'Albiceleste in finale e ne hanno condiviso le immagini a testimonianza.

Che ci sia dell'altro rispetto a qualche scatto realizzato nel backstage di un video girato in coppia? Wanda ne aveva parlato a Verissimo smentendo le voci sulla relazione con il cantante ma nulla sembra cambiato rispetto all'intento di restare separata dal marito al quale non ha mai perdonato quel che è successo con la China Suarez.

E che il barometro segni ancora "nuvole nere" lo raccontano altri dettagli: Wanda Nara è in Argentina con i figli Benedicto, Valentino, Constantino, Francesca e Isabella ma non c'è Maurito. Non era presente nemmeno al party per il compleanno della donna. E quel viaggio alle Maldive che sembrava foriero di pace è divenuto (forse) la tomba di un rapporto compromesso.

"Il comunicato ufficiale è ancora valido, non ci sono novità differenti. Sono separati", ha confermato l'avvocato Ana Rosenfeld. Al punto che adesso in Argentina sono convinti che Wanda voglia farsi una nuova vita, lasciando tutto alle spalle. A cominciare da Icardi.