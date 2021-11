Icardi tradisce Wanda, il racconto nello spogliatoio del PSG: “Solo un bacio per non contagiarla” Mauro Icardi ed Eugenia la China Suarez sono andati a letto? Altri dettagli del flirt e del tradimento subito da Wanda Nara sono stati svelati in diretta tv attraverso le notizie di una gola profonda, all’interno del Psg. “Sì, è vero… tuo marito e io ci siamo visti. Non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva…”: inizia così il racconto di quella notte in albergo.

Il tradimento carnale non ci fu solo perché uno dei due aveva la febbre. È l'ultimo colpo di scena nel triangolo tra Mauro Icardi, Eugenia la China Suarez e Wanda Nara. Quello virtuale andava avanti da tempo con messaggi, dialoghi su WhatsApp, chat su Telegram e video piccanti che l'attrice inviava al giocatore. Il flirt, la tentazione di lasciarsi coinvolgere, il brivido della scappatella e l'irresistibile leggerezza dell'essere cacciatore con la preda ormai tra le mani hanno messo nei guai l'attaccante. Credeva che non sarebbe mai stato scoperto, contava perfino sulla complicità del cognato che gli avrebbe fatto da "palo" per reggergli il gioco. Ma qualcosa è andato storto.

E quando Wanda Nara ha saputo tutto con certezza – mettendo insieme tutti gli indizi e le prove – è stato come togliere il coperchio al vaso di Pandora: tutte le magagne dell'infedeltà non consumata, il copione recitato a braccio dalle parti, la tresca e i sospetti, la rabbia furibonda della moglie si sono abbattute come un ciclone sulla coppia. I dettagli che emergono a distanza di poche settimane dall'annuncio sui social della separazione scandiscono i colpi di scena di una soap in piena regola: amore e odio, passione e sentimento, l'intreccio morboso tra lui/lei/l'altra fino alla commistione dei ruoli.

Nemmeno la pace sancita più volte – l'ultima sarà quella definitiva? chi può dirlo… –, rimessa in discussione e poi di nuovo suggellata sulle rive del Lago di Como è riuscita a mettere la parola fine alla fuga di notizie sulla liaison che ha stretto in libera sorte Maurito, la China e Wanda. Tra gli ultimi particolari trapelati e raccontati in tv da Yanina Latorre, durante Los Ángeles de la Mañana, ce ne sono alcuni che fanno luce su uno degli aspetti più controversi, che solleticano la curiosità pruriginosa delle persone: Icardi è andato a letto con Eugenia Suarez oppure s'è trattato solo di una briga, un impiccio e un pasticcio? La verità è che c'è andato molto vicino ma una cosa lo ha fermato: quel giorno aveva qualche linea di febbre, nulla di preoccupante ma non stava abbastanza bene né si sentiva in perfetta forma. "Non voleva infettarla".

Una fonte interna al Paris Saint-Germain, la più classica gola profonda che ha raccolto le confidenze e le ha veicolate alimentando il gossip sulla vicenda, ha spiegato cosa è veramente successo. Mauro Icardi ed Eugenia la China Suarez si incontrarono realmente in un albergo a Parigi. Lei volò in Francia per raggiungere l'argentino ma riuscirono a scambiarsi solo un bacio. Nulla più. Le condizioni di salute del giocatore non permisero altro. "Ci disse che era successo un casino per una banale chiacchierata – le parole della fonte segreta – e giurò che non si erano mai visti. Poi, bombardato di domande, ha ammesso tutto. Sì, era in hotel con lei e ha spiegato anche il ruolo del cognato".

Non c'è stato sesso, non hanno consumato il rapporto. "Icardi disse ai compagni di squadra che quella sera – in concomitanza dell'assenza di Wanda, che era a Milano per lavoro – aveva la febbre e si scambiarono solo un bacio". Una versione che ha trovato conferma anche nelle rivelazioni di Paula Varela emerse durante un altro programma (Intrusors) durante il quale si è fatto riferimento al colloquio che Wanda Nara ha avuto con la China Suarez. Le ha voluto parlare per chiederle se le voci sull'incontro e sul tradimento fossero vere, se c'era stato qualcosa e altro ancora. "Sì, è vero… tuo marito e io ci siamo visti – ha esordito la China -. Ma stai tranquilla non siamo arrivati ​​a consumare perché Mauro non poteva…". Li ha frenati solo un'indisposizione. E in quel momento Wanda ha sentito il cuore stretto in una morsa.