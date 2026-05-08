Dugarry smonta la tattica geniale del PSG anti Bayern: “Luis Enrique si dia al derby allora”

Christophe Dugarry, ex attaccante del Milan e campione d'Europa e del mondo con la Francia, ha spesso e volentieri catalizzato l'attenzione dopo il ritiro per le sue dichiarazioni forti e controcorrente. Questa volta, l'oggetto dei suoi strali, è stato il PSG, con il classe 1972 che ha dimostrato di non credere alla suggestiva tattica adottata dai transalpini contro il Bayern. Di cosa si parla? Dei rinvii apparentemente sbagliati di Safonov per cercare di mettere in difficoltà il pericolo numero uno degli avversari, ovvero il francese Olise.

Intervenuto nel podcast "Rothen s'enflamme" in onda su RMC, Dugarry è rimasto perplesso di fronte al presunto piano tattico di Luis Enrique. "Ma è uno scherzo o cosa?", ha dichiarato un perplesso Dugarry di fronte ai numerosi rilanci di Safonov finiti direttamente in fallo laterale mercoledì sera. In questo modo il pallone finiva in una zona del campo che sarebbe diventata poi congestionata, mettendo così in difficoltà il talentuoso centrocampista offensivo della formazione bavarese. Un modo per cercare di mettere pressione agli avversari con Olise e Diaz dunque meno alti.

Assolutamente scettico l'ex di Bordeaux, Barcellona, Milan e Marsiglia che ha considerato il tutto come un semplice errore del portiere: "Non ci credo nemmeno per un secondo", ha esclamato Duga in Rothen s'enflamme venerdì su RMC. "Lui mira da una parte, ma poi è maldestro.. Quindi la tattica del grande Luis Enrique è quella di mandare i palloni in fallo laterale! Fantastico, che si dia al rugby allora! Posso capire voler mettere pressione sulle fasce per infastidire l'avversario, ma qual è il senso di fare una cosa del genere?"

Non è la prima volta che Dugarry parla in modo molto diretto di episodi legati al mondo del calcio, con buona pace della diplomazia. Il suo compagno di trasmissione Rothen ha provato a fargli cambiare idea, così come un altro ospite, ovvero Benoit Costil ex portiere con un passato nella nazionale francese: "Rispetto alle altre partite in cui i parigini ripartono corti dal basso ogni volta, stavolta è stata una richiesta di Luis Enrique. Può sembrare sorprendente buttare via il pallone in questo modo e regalarlo all'avversario. Quando il pallone finisce direttamente in fallo laterale cinque, sei, sette volte, mi dico che non è un problema di piedi, è semplicemente una direttiva".