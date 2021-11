Perdono o addio per sempre, la scelta di Wanda su Icardi: “Non pensavo fosse così ingenuo” Come stanno realmente le cose adesso tra Wanda e Icardi? È possibile che superino la crisi? Ana Rosenfeld è l’avvocato della moglie che in Tv ha chiarito alcuni aspetti della situazione attuale in cui versa il rapporto e soprattutto cosa c’è dietro la riconciliazione con Maxi Lopez. “Ogni donna che si scopre tradita mette tutto in discussione”.

"Non pensavo fosse così ingenuo". Così sciocco da credere che non sarebbe mai stato scoperto. Così stupido, come un ragazzino che commette una marachella, da pensare che flirtare sui social non gli avrebbe creato alcun problema. Ana Rosenfeld è l'avvocato di Wanda Nara e in TV chiarisce alcuni aspetti del rapporto sfilacciato, appeso a un filo tra Mauro Icardi e la moglie. La relazione virtuale/reale, il tradimento "solo col pensiero" oppure reale del marito/calciatore con Eugenia La China Suarez ha scatenato rabbia, delusione e non ci sono abbastanza parole per medicare la ferita sul cuore. La consorte ha scoperto tutto, ricevuto conferme anche attraverso mail anonime, provato a dimenticare credendo (anche) alla sincerità di una lettera e dei messaggi postati sui social (il giocatore ha ripreso dopo aver riattivato il su profilo) con frequenza martellante.

Parole, soltanto parole. L'edizione francese e quella sudamericana di Wikipedia parlano di divorzio, dichiarano finita quell'unione iniziata quasi dieci anni fa, anche prima che la donna si separasse legalmente da Maxi Lopez. In Italia, invece, appaiono ancora ufficialmente sposati. Intorno a Maurito e Wanda è stato sempre così e lo anche adesso per il vero/presunto tradimento: un caos di voci che ha alimentato il chiacchiericcio del gossip, un rumore di sottofondo costante che ha accompagnato la condivisione pubblica, costante della loro vita privata. Tutto è finito in pasto alla Rete, dai dettagli più intimi e alle foto più esplicite fino a vacanze di lusso, auto costose, appartamenti e investimenti, scatti in famiglia e quant'altro abbia potuto sostenere finora quel clamore che serve a foraggiare la community. E a fare impresa, soldi.

Il perdono oppure oblio e addio per sempre. Nara ha una certezza: "Non ne voglio sapere più niente, sto bene da sola". Non ha fatto ancora una scelta definitiva, di rottura irremediabile, ma ci è molto vicina. In questo momento di confusione, di tempesta emotiva può solo attendere che la burrasca passi e condurre la nave in porto. Poi, al netto di tutte le implicazioni (siano sentimentali, legali, economiche), deciderà cosa fare. Le è servito tempo per raggiungere la pace legale con Maxi Lopez (dal quale divorziò nel 2013), prima di intraprendere un altro percorso giudiziario ha bisogno di tempo. E deve chiedere a se stessa, deve sentirsi dire dal profondo del suo cuore che con Maurito è finita davvero.

Come stanno realmente le cose adesso tra Wanda e Icardi? "Ci sono persone che si pentono e dicono ‘perché l'ho fatto' – le parole dell'avvocato nel corso della trasmissione Podemos Ablar -, ma ci sono casi particolari in cui le persone hanno continuato insieme perché si sono rese conto di quello che stavano perdendo, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista punto di vista emotivo". Il presupposto di tutto è sempre lo stesso: ricucire quel rapporto di fiducia tradito e trovare la sincera serenità del perdono. "In genere è molto difficile che accada. Ogni donna che si scopre tradita mette tutto in discussione. In ogni caso non avrei mai immaginato che Icardi potesse commettere una cosa del genere".

Il ritorno di Maxi Lopez sulla scena. La foto pubblicata da Wanda Nara subito dopo aver lasciato Parigi per tornare a Milano ha avuto un effetto social devastante. Ma dietro quello scatto c'è un motivo chiaro, che non ha implicazioni sentimentali. È il segnale che tra ex marito ed ex moglie la guerra è finita dopo 8 anni: lui ha saldato i debiti sugli alimenti e assicurato il pagamento della parte restante della quota fino alla maggiore età dei figli (Valentino, Costantino e Benedicto) nati dal precedente matrimonio. "Siamo riusciti finalmente a trovare un accordo con il suo nuovo legale. Lo hanno fatto per il bene dei loro ragazzi", ha aggiunto Ana Rosenfeld.

È possibile che Wanda e Icardi superino la crisi? L'avvocato non si sbilancia. Non può né vuole farlo. La realtà dei fatti è ferma al rientro in Italia della donna e alla cancellazione del post della pace. Si limita a tracciare qual è lo stato attuale del rapporto. "In questo momento lei è a Milano per lavoro" ma non si sente di escludere che la lontananza possa aiutare a guardarsi dentro per capire cosa fare.