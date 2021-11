Wanda Nara lascia di nuovo Parigi: “Ciao”. E cancella il post della pace con Icardi Wanda Nara ha lasciato nuovamente Parigi, come documentato da un video filmato dal finestrino dell’aereo, ma soprattutto ha cancellato dal proprio profilo Instagram il post in cui rinnovava il proprio amore per Mauro Icardi suggellando il perdono e la pace dopo la crisi matrimoniale seguita alla sbandata di lui. L’attaccante del PSG invece ha chiuso il suo profilo: c’entra ancora la ‘China’ Suarez.

A cura di Paolo Fiorenza

E vissero felici e contenti, ma anche no. Sembrava tornato il sereno nel ménage di coppia tra Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo che lo zerbinarsi di lui per ottenere il perdono della moglie pareva aver avuto l'effetto voluto dopo 9 giorni di crisi matrimoniale. Tanto era passato tra la scoperta dei messaggi bollenti con la ‘China' Suarez sul telefonino di Icardi e la disperata lettera con cui l'attaccante del PSG aveva convinto Wanda a tornare sui propri passi dopo aver firmato il divorzio. Poi erano seguiti i post social del ritrovato amore, le foto della festa di compleanno della figlia minore Isabella, la notte di Halloween passata assieme in maschera ed in mezzo c'era stato anche il ritorno della showgirl argentina al Parco dei Principi venerdì scorso per seguire il marito in azione in PSG-Lille.

Insomma tutto sembrava rientrato e la coppia aveva ripreso la propria abituale esistenza abbondantemente documentata sui social, senonché qualche giorno fa Icardi ha cancellato il proprio profilo Instagram. Il motivo della decisione salta fuori ora, per bocca della solita informatissima Yanina Latorre, che ha un filo diretto quotidiano con Wanda. La giornalista argentina racconta che i messaggi tra il calciatore e la Suarez non si sono fermati e che dopo che la tresca è stata scoperta l'attrice ha contattato nuovamente il giocatore: "Gli ha scritto su Instagram, è per questo che Mauro ha chiuso il suo profilo. Wanda non lo ha costretto, è stata una sua decisione. All'epoca tutto è iniziato su Instagram, poi si sono spostati su WhatsApp e la China ha suggerito che fosse meglio parlare su Telegram, perché è una rete più sicura. Mauro aveva la funzione di cancellare tutto dopo 5 minuti di conversazione ma si vede che ha dimenticato di configurarlo o voleva che i messaggi fossero visibili per mostrarli a qualcuno".

I dubbi che qualcosa possa essere nuovamente cambiato nel rapporto tra Icardi e Wanda Nara arrivano da un paio di cose accadute nelle ultime ore e rilanciate in tal senso in Argentina. La 34enne modella e imprenditrice ha pubblicato una storia su Instagram con un video in cui mostra che ha lasciato di nuovo Parigi. "Ciao", ha scritto filmando il finestrino dell'aereo che ha preso per Milano.

Può essere una trasferta di lavoro ma Wanda ci ha aggiunto un altro indizio, ben più significativo. Ha cancellato dalla timeline del suo profilo Instagram tutte le foto successive alla riconciliazione in cui compare il marito (esclusi un paio di post dedicati alla figlia Isabella in occasione della sua festa), soprattutto quello in cui c'era la sua dichiarazione d'amore dopo aver ricevuto la lettera di Icardi e che suggellava il perdono e la pace matrimoniale. Cosa è successo questa volta? Che a Milano ci sia anche del lavoro che la aspetta è sicuro, vista l'ultima foto seminuda in cui parla di ‘shooting time', ma in Argentina parlano di "nuove voci di crisi". In tutto ciò domani il PSG giocherebbe una partita di Champions League in casa del Lipsia…