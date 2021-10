Tra Icardi e Wanda arriva la pace: “Avevamo firmato il divorzio, poi mi ha scritto una lettera” Dopo diversi giorni di tira e molla, di foto sui social e di indiscrezioni provenienti dall’Argentina e dalla Francia ecco che scoppia l’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attrice, showgirl e procuratrice sportiva ha pubblicato un post su Instagram in cui ha raccontato quello che è accaduto nelle scorse settimane nella sua vita coniugale con l’attaccante del PSG.

A cura di Vito Lamorte

Dopo diversi giorni di tira e molla, post sui social e smentite; ecco che scoppia l'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il matrimonio tra l'ex Inter e la moglie sembrava compromesso a causa di una relazione al di fuori dell'unione da parte del centravanti di Rosario e le posizioni per ricomporre la frattura tra i due apparivano molte lontane. Nel corso della crisi, che ha suscitato grande interesse e clamore in Argentina, in Francia e in Italia, si è parlato di investigatori privati, di telefoni hackerati e di una coppia ormai ai ferri corti.

Dopo una stories su Instagram di poche ore fa da parte dell'attaccante del Paris Saint-Germain con la mano della moglie e un tatuaggio sulle dita delle fedi con i nomi dei rispettivi compagni, ecco che arriva un lungo messaggio da parte dell'attrice, showgirl e procuratrice sportiva argentina che mette in luce ciò che è realmente accaduto nelle scorse settimane: "Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici. Da quello che è successo, sono rimasto molto ferito. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'Accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice'".

Mauro Icardi ha tentato in tutti i modi di farsi perdonare da Wanda, che aveva minacciato la separazione dal marito/calciatore, ma il classe 1993 aveva paventato la possibilità di lasciare il suo lavoro per salvare il matrimonio. Giorni lunghissimi pieni di tensione e di grande emotività per i due, che hanno seminato sui social gli indizi di un amore quasi al capolinea. Alla base della rottura ci sarebbe il tradimento per la relazione con un’amica della coppia, l’attrice e cantante Eugenia La China Suárez.

Infine, l'ultimo messaggio di Wanda Nara rivela quanto dura sia stata questa vicenda per entrambi ma la crisi coniugale si è risolta con un finale dolce e la promessa di un amore che ha vinto anche una prova così difficile: "E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicuro che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro Icardi".