Tra Icardi e Wanda Nara nuova puntata sui social: i dubbi sull’ultima foto insieme Mauro Icardi continua a condividere sui social messaggi e foto che lasciano dedurre che con Wanda Nara è scoppiata la pace. Lei continua a tacere alimentando il sospetto che la situazione sia ancora ferma all’annuncio della separazione dopo la scoperta del tradimento con La China Suarez. Sembra il copione di una soap tra campo e realtà.

I messaggi social di Mauro Icardi, il silenzio di Wanda Nara. Sembra un copione scritto per una soap sudamericana, quasi fatto apposta. Lui recita il ruolo dell'uomo che non deve chiedere mai. Che, scoperto dalla consorte, prova a riconquistarla in tutti i modi dando evidenza pubblica a tutto, fino a mettere in gioco il contratto con il Paris Saint-Germain e la carriera (è tornato ad allenarsi dopo alcuni giorni di assenza). Lei è la donna/manager/moglie e mamma tradita dal marito/calciatore che proprio non sa resistere alle tentazioni e viene scoperto nella maniera più classica e ingenua: per colpa dei messaggi sul cellulare, hackerato da un investigatore privato.

"Ti vedo strana", le ultime parole del giocatore prima che scoppiasse la bufera, prima che la furia della "dolce metà" lo investisse, prima che l'ira funesta si scagliasse contro l'amica (l'attrice Eugenia "La China" Suarez) che l'ha pugnalata alle spalle approfittando della vicinanza alla coppia, prima del ciclone scatenato dalla separazione.

Perfino la figura di Maxi Lopez (ex marito di Wanda, dal quale ha divorziato nel 2013), comparsa a Parigi nel bel mezzo della crisi matrimoniale, sembra messa lì a mo' di colpo di scena: lui, al quale l'amico (Maurito) ha soffiato la compagna in un momento di stanca del rapporto, corre in soccorso della ex per il bene della prole (i tre figli nati dalla precedente relazione) lasciando alle spalle rabbia e rancore, accuse incrociate e minacce di querela, fumando il calumet della pace e mettendo una pietra sopra alla battaglia legale.

Incredibile, sarà vero? Qualcosa non torna, a cominciare dalla chiarezza sullo stato della relazione tra Icardi e Wanda. L'attaccante argentino continua a condividere sui social messaggi, foto, post e stories che non hanno un indizio temporale preciso. Anche l'ultimo – una foto delle loro mani intrecciate in segno d'affetto, con tanto di tag alla moglie – desta qualche sospetto. "Colazione con amore", c'è scritto a corredo dello scatto che lascia pensare alla quiete familiare ritrovata. Ma la perplessità resta.

Dubbi alimentati da un fattore: la moglie continua a non dare segnali differenti rispetto all'evidenza che scelse di dare alla notizia della separazione. Al di là di quella news e qualche video, sempre in linea con le difficoltà del rapporto, della delusione provata e dello stato d'animo tutt'altro che sereno, non c'è stato altro. Né conferme né smentite sull'ipotesi di pace paventata dal marito anche in altre occasioni: emblematico al riguardo il ringraziamento espresso nei giorni scorsi "per aver continuato a fidarsi di questa bella famiglia".

Wanda, però, continua a tacere e a ignorare l'ex Inter. Lo ha fatto anche dopo una delle stories che la immortalava in un momento intimo, in apparenza molto simile a tante altre del passato: entrambi a letto seminudi, lui è voltato di schiena mentre lei infila una mano nel suo slip. "Quando sono in mood single su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!!", la frase in calce all'immagine in bianco e nero cancellata poco dopo da Icardi. Fino al prossimo exploit sui social.