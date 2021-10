Icardi implora il perdono di Wanda Nara: “Quanto fa male”. Ma lei lo ignora ancora Nuova puntata nella vicenda relativa alla rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il centravanti argentino, mentre il suo Psg scendeva in campo in Champions, ha postato un messaggio di riconciliazione nei confronti della compagna, prostrandosi di fatto davanti a lei. La reazione di Lady Icardi? Nessuna.

A cura di Marco Beltrami

Mentre il suo Psg scendeva in campo in Champions e vinceva, seppur a fatica, contro il Lipsia, Mauro Icardi era alle prese con l'ennesimo tentativo di riconciliazione con Wanda Nara. Il bomber argentino ha provato nuovamente a far breccia nel cuore della sua compagna-agente dopo la rottura, come certificato dall'ultimo contenuto postato sui social, che sembra aprire ad una riappacificazione. Questo almeno secondo Maurito, visto che la madre delle sue due figlie sempre a giudicare dai post su Instagram, sembra essere di un altro parere.

Mauro Icardi si è prostrato davanti a Wanda Nara, intenzionato a rimediare ai danni provocati dalla sua presunta tresca con la modella argentina Eugenia ‘China' Suarez. Una situazione scoperta dalla signora Icardi e capace di scatenare un terremoto, certificato dalla volontà di separarsi. L'ex Inter ha messo da parte tutto, persino il calcio e il Psg (che gli ha accordato un permesso, considerandolo non in grado di giocare per dirla alla Pochettino), inseguendo la sua compagna nel tentativo di fare il possibile per ricomporre la frattura. Tentativi finora però senza fortuna.

L'ultimo post, con tanto di foto di momenti d'intimità relativi al passato, non ha bisogno di commenti. Icardi ha scritto su Instagram: "Grazie amore mio per aver continuato a nutrire fiducia in questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo". E infine parole dal peso del mea culpa e del monito: "Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito".

Qual è stata la reazione social di Wanda? Lady Icardi ha confermato la pace con il marito? In realtà finora l'ex ospite fisso del Grande Fratello e di Tiki Taka ha ignorato Maurito, postando una foto già apparsa negli ultimi giorni, in abito da sera con la didascalia "Lady". Nelle sue stories poi una foto di Lady Diana, e un'immagine relativa ad uno shooting. Un messaggio in codice per il bomber? Lo scopriremo nelle prossime ore, forse ancora a suon di contenuti social.