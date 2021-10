Icardi crolla di dolore per Wanda: non si sente in grado di giocare, il PSG lo lascia a casa Mauro Icardi è stato escluso dall’elenco dei convocati per il match di Champions League che stasera vedrà il suo PSG ospitare il Lipsia. È stato l’attaccante argentino a tirarsi fuori: non se la sente di giocare, è troppo grande il dolore per la separazione dalla moglie Wanda Nara, che non ne vuole sapere di riconciliarsi.

A cura di Paolo Fiorenza

Momento nero, nerissimo, per la vita privata di Mauro Icardi, ma anche per la sua carriera di calciatore: l'attaccante argentino è stato lasciato a casa dal PSG a poche ore dal fischio d'inizio del match di Champions League di stasera contro il Lipsia. Il nome di Icardi era stato inserito nell'elenco dei convocati ma il tecnico Pochettino aveva fatto capire che la situazione era ancora tutta da decifrare: alla fine è arrivata la notizia che il giocatore non ce la fa, è troppo grande il dolore per la separazione dalla moglie Wanda Nara, madre delle sue due bambine. Icardi non se la sente di giocare, spiega L'Equipe, ed il club parigino non ha potuto fare altro che prenderne atto.

Un'assenza non banale per Pochettino, visto che stasera al Parco dei Principi mancheranno in avanti anche l'infortunato Neymar e lo squalificato Di Maria. Nel tridente del PSG dovrebbe trovare spazio dal 1′ Draxler, al fianco di Messi e Mbappé. La presenza di Icardi sarebbe stata dunque preziosa e l'ex capitano dell'Inter avrebbe vestito sicuramente la maglia da titolare se il mondo non gli fosse letteralmente crollato addosso negli ultimi due giorni, dopo che la moglie aveva scoperto nello scorso fine settimana la sua tresca con la modella argentina Eugenia ‘China' Suarez.

Inutile il tentativo di recuperare velocemente il rapporto fiondandosi a Milano, dove Wanda era volata con le loro due figlie. La showgirl non ne vuole sapere, la ferita è troppo grande ed in Argentina si parla di divorzio già chiesto, con annessi emolumenti milionari. In questo difficile frangente personale, il PSG ha lasciato ad Icardi massima libertà per potersi dedicare a ricucire la propria vita, permettendogli di saltare tutti allenamenti da domenica in poi. Meno comprensivi i tifosi, che sembrano aver perso la pazienza. Al momento nulla si può escludere, in una vicenda dove pubblico, privato ed aspetto sportivo sono intimamente abbracciati. Fino all'estrema conseguenza del ritiro, paventato dal calciatore.