Adesso Icardi mette in imbarazzo anche il PSG: “Non sappiamo se potrà giocare in Champions” Il Psg deve fare i conti con i problemi di cuore di Mauro Icardi e Wanda Nara, con il centravanti che anche oggi è stato costretto a saltare gli allenamenti. Sulla vicenda è intervenuto l’allenatore della squadra transalpina Mauricio Pochettino che ha palesato le difficoltà legate all’emergenza nel suo reparto offensivo alla vigilia della Champions.

A cura di Marco Beltrami

Nonostante una campagna acquisti faraonica, le cose al Psg non sembrano essere andate per il meglio a giudicare dalle turbolenze nello spogliatoio. Al mistero legato al ritorno in campo di Sergio Ramos, al mal di pancia per lo scarso minutaggio di Wijnaldum, al dualismo tra Donnarumma e Navas, e allo stato d'animo non troppo sereno di Messi, si sono aggiunti anche i "problemi di cuore" di Mauro Icardi. Una tegola in più per Pochettino che si è ritrovato una grana inaspettata a poche ore dal ritorno in campo in Champions conto il Lipsia.

Nel week-end a tenere banco sotto la Tour Eiffel è stato il caso della possibile separazione tra Mauro Icardi e la sua compagna-agente Wanda Nara. Prima i perentori messaggi social dell'argentina, poi la partenza destinazione Milano dove è stata raggiunta da Maurito grazie ad uno speciale permesso accordatogli dal Psg. Ecco allora la possibile pace con gli scatti "conciliatori" del bomber, a cui hanno fatto seguito la possibile risposta negativa della madre dei suoi due figli. In tutto questo qualcuno è rimasto alla finestra, ad aspettare gli sviluppi della situazione. Si tratta di Mauricio Pochettino, alle prese già con un'emergenza in attacco.

Il tecnico connazionale di Maurito e Wanda deve fare i conti con l'assenza dell'infortunato Neymar e la squalifica di Di Maria, ritrovandosi dunque con Icardi come unico centravanti della sua squadra. Sia lui che il club sono in imbarazzo per la situazione del calciatore ex Inter che al momento non sembra avere lo stato d'animo giusto per allenarsi. Se i tifosi si sono letteralmente infuriati con Icardi, e hanno sottolineato quella che a loro giudizio è una mancanza di professionalità, Pochettino è stato più morbido rivelando la situazione di incertezza.

Anche oggi dunque niente allenamenti per Icardi che sarà convocato sì per la prossima partita di Champions League contro il Lipsia, ma potrebbe anche non giocare. Pochettino infatti aspetta di ricevere indicazioni dal diretto interessato, nella speranza che le turbolenze extra-calcio spariscano: "Riguardo a Mauro Icardi e ai suoi problemi personali, oggi non poteva allenarsi, ma è in rosa per domani. Vedremo stasera qual è la situazione e se potrà giocare o meno".