Mauro Icardi distrutto dopo la rottura con Wanda Nara: il Psg si allena, lui non c’è

La critiche ricevute in campo per le prestazioni al di sotto delle attese, la crisi matrimoniale con Wanda Nara. Mauro Icardi non è sereno, non può esserlo. La testa va altrove, gli scoppia per tutti i pensieri che affollano la mente dopo la burrasca sentimentale che lo ha investito. E adesso che la moglie, dopo ad aver annunciato sui social la separazione, ha fatto i bagagli e lasciato la Francia assieme alle figlie (Isabella e Francesca) sta vivendo un momento durissimo sotto il profilo emotivo.

Ironia della sorte, a Parigi c'è Maxi Lopez, ex amico ed ex marito della showgirl/manager argentina. Non c'entra il gossip – lo stesso che otto anni fa ha portato sotto i riflettori il triangolo di chiacchiere e voci morbose su lui, lei e l'altro -, l'ex calciatore è nella capitale per stare accanto ai suoi figli: lo ha documentato condividendo sui social alcune stories nelle quali compare anche la compagna attuale, Daniela Christiansson.

Il mondo di Maurito sta crollando, dentro e fuori dal campo le cose vanno malissimo. È rimasto solo. Tutto per colpa di una sbandata, della più classica sciocchezza commessa perché proprio non ce l'ha fatta a resistere alla tentazione. Che il tradimento per via del flirt con Eugenia "La China" Suarez (attrice, cantante argentina e amica della coppia) sia stato solo una scappatella oppure vi sia dell'altro è materia da gossip. La certezza è che proprio quell'atteggiamento sia alla base della rottura con Wanda Nara. Ecco perché non stupisce la sua assenza al centro sportivo del Paris Saint-Germain: l'attaccante non ha partecipato alla seduta di allenamento in programma per questa mattina al Camp des Loges.

Indizi. Che qualcosa non funzionasse, che Icardi non fosse sereno era un'ipotesi scaturita da alcune immagini e messaggi condivisi sui social dallo stesso calciatore: da una foto in cui appare con un'espressione triste, pensierosa e corrucciata fino a una frase sibillina a corredo di uno scatto recente: "Fissa gli occhi in avanti su ciò che puoi fare, non indietro su ciò che non puoi cambiare". È davvero finita tra lui e Wanda? Lo scopriremo nella prossima puntata.