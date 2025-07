Rissa dopo il fischio finale di Chelsea-PSG: Luis Enrique prende per il collo Joao Pedro

Brutte scene dopo il triplice fischio della finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG: rissa in mezzo al campo tra spinte e calciatori che si sfidano a muso duro.

Brutte scene dopo il triplice fischio della finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG: rissa in mezzo al campo tra spinte e calciatori che si sfidano a muso duro. L'immagine più inaspettata è quella di Luis Enrique prende per il collo Joao Pedro invece di provare a mettere pace tra i calciatori già molto ‘elettrici'.

Una situazione non bella dopo un torneo così faticoso e una finale che il Chelsea ha meritato di vincere, al di là delle provocazioni e gli screzi in campo.

Luis Enrique prende per il collo Joao Pedro dopo il fischio finale di Chelsea-PSG

La situazione è degenerata subito dopo il fischio finale del match: i calciatori sono entrati subito in contatto tra di loro e le cose sono andate avanti per diversi minuti. Inaspettatamente, tra i protagonisti c'è Luis Enrique che prende per il collo Joao Pedro davanti a tutti.

