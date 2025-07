Joao Neves prende per i capelli a Cucurella, l’arbitro lo espelle: nervi tesi tra PSG e Chelsea

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Joao Neves tira i capelli a Cucurella, l'arbitro va al VAR e lo espelle: nervi tesissimi nei minuti finali della finale del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea. I due si erano beccati poco prima e il calciatore portoghese del Paris non è riuscito a mantenere la freddezza: prende per i capelli l'avversario e il direttore di gara non può fare altro che mandarlo anzitempo negli spogliatoi.

Un episodio che ha acuito ancora di più la tensione che stava crescendo man mano con il passare dei minuti: il Paris è stato completamente ingabbiato dal Chelsea, che ha reso inoffensiva la squadra di Luis Enrique e questo ha provocato non poco fastidio nei parigini.

Joao Neves prende per i capelli a Cucurella, l'arbitro va al VAR e lo caccia

Joao Neves e Cucurella si erano ‘beccati' già pochi minuti prima, quando il calciatore spagnolo del Chelsea si era lasciato andare in maniera molto leggera e poi era rimasto a terra per diverso tempo: il centrocampista portoghese non ha apprezzato il suo comportamento e ha cercato di alzarlo da terra prima di allontanarsi.

Leggi anche Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique

Poco dopo i due si sono beccati verbalmente e Neves ha tirato i capelli all'avversario, mostrando tutta la frustrazione del PSG per non essere riuscito a mettere in campo nulla di quanto è in grado di fare. Il calciatore portoghese non è riuscito a controllarsi e si è lasciato andare a questo brutto gesto: l'arbitro iraniano Alireza Faghani prima lo ammonisce ma poi viene richiamato al VAR e decide, inevitabilmente, di cacciarlo.