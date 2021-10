Nella crisi tra Wanda Nara e Icardi entra in scena Maxi Lopez: è a Parigi da giorni Nel giorno della separazione di Wanda Nara con Mauro Icardi a Parigi c’era anche Maxi Lopez, ex marito della show girl argentina. L’ex calciatore oggi 37enne è nella capitale francese per stare accanto ai 3 figli (Valentino, Costantino e Benedicto) nati dalle precedenti nozze chiuse con un divorzio nel 2013.

A Parigi c'è anche Maxi Lopez. È assieme alla nuova compagna, nella veste di padre. Una strana coincidenza, uno scherzo del destino avvenuto in un momento molto particolare della vita privata della coppia nata proprio dalla fine della sua relazione con Wanda Nara e dalla rottura dell'amicizia con Mauro Icardi ("ho scelto di essere felice e l'ho perdonato", ha ammesso di recente). Il triangolo del gossip che otto anni fa fece discutere e alimentò chiacchiericcio, morbosità ritorna sulla scena ma in un contesto con ruoli differenti.

Nel giorno della separazione ufficiale tra la ex moglie, oggi anche manager dell'attaccante del Paris Saint-Germain, e madre dei 3 figli (Valentino, Costantino e Benedicto) nati dalla loro rapporto prima del divorzio nel 2013, l'ex calciatore oggi 37enne era nella capitale francese per stare accanto ai suoi ragazzi. Nonostante i rapporti tesi con la ex consorte e una battaglia legale senza esclusione di colpi né accuse reciproche, ha fatto sì che non si spezzasse mai quel filo rosso che lo ha tenuto legato alla sua prole.

Maxi Lopez ha documentato tutto via social: prima ha mostrato una story nella quale è accanto a uno dei figli che sta giocando a flipper poi ne ha condivisa un'altra dove spiega di essere al campo per seguire la partita di uno dei suoi ragazzi. Non è solo, però, e ci tiene a farlo sapere: nell'immagine postata sul suo profilo c'è Daniela Christiansson, l'attuale fidanzata.

Destino curioso: lui in Francia mentre Wanda Nara ha lasciato il Paese. In Argentina è il giorno della festa della mamma e lei, orgogliosa, prima ha editato un post su Instagram nel quale si mostra accanto ai cinque figli (i 3 nati dalla relazione con Maxi Lopez e le due frutto dell'amore con Maurito) poi ha testimoniato la partenza da Parigi con un breve video nel quale si vede mentre raggiunge l'aereo a bordo del quale si allontanerà da Parigi e dal marito. Ha fatto i bagagli ed è volata furente e delusa per quanto accaduto: alla base della rottura con il calciatore c'è il (presunto) tradimento subito per il flirt scoppiato tra un'amica Eugenia "La China" Suarez e il consorte.