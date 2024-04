video suggerito

De Rossi scatenato dopo il 2-1 della Roma: “Mi scuso per l’esultanza, mi stanno prendendo in giro tutti” La Roma, con un gol di Cristante al 95′, ha ottenuto un preziosissimo successo contro l’Udinese. Dopo il 2-1 De Rossi è entrato in campo per festeggiare i tre punti. La sua esultanza non è passata inosservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

367 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittoria di capitale importanza per la Roma. I giallorossi sono nel bel mezzo di in un tour de force. Non si fermeranno mai per settimane, dopo il ko con il Bologna, è arrivato il recupero (con data contestata) con l'Udinese, piegata per 2-1 all'ultimo secondo. Quando Cristante ha messo il pallone in rete il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha esultato come mai aveva fatto da quando è l'allenatore della Roma. Un'esultanza che fa capire la portata del successo di Dybala e compagni.

De Rossi sta facendo un lavoro straordinario, ora deve continuarlo e arrivare al traguardo, che in campionato significa almeno il quinto posto, che grazie a questo successo è puntellato, con l'Atalanta che resta a quattro lunghezze.

Dopo il match DDR ha spiegato di come ha preparato la partita e perché ha inserito El Shaarawy in pieno recupero: "Ho parlato con i ragazzi, ho detto scherzando che non avevo idea di cosa dovessi fare, non avevo mai preparato venti minuti di gara. Sapevo che probabilmente giocando con tanti attaccanti magari dopo solo un minuto dovevo fare cambi per dare più equilibrio o magari qualcuno doveva scaldarsi per non giocare nemmeno, ma c'è stata applicazione da parte di tutti i ragazzi. Ho messo Stephan perché più offensivo, però ho atteso, perché l'altra volta l'Udinese era un po' stanca soprattutto sulle fasce, oggi invece era pimpante. Poi è andata bene sul corner finale e non è che Stephan non abbia partecipato molto".

E dell'esultanza ne ha parlato anche il tecnico della Roma, che con il sorriso ha detto: "Di solito sono più composto, anzi mi dispiace esultare così a Udine, una società che è sempre stata molto amica e che si è comportata bene, nulla contro di loro. Però il gol era importante in una partita importante, dimostrazione di una squadra forte, siamo andati spesso verso la porta, una squadra che vuole qualcosa se la va a prendere e talvolta viene ripagata dalla fortuna".

Poi dell'esultanza a Sky, con un gran sorriso, ha dichiarato: "Mi sto vergognando per l'esultanza, mi stanno prendendo in giro tutti quanti. Ma la vittoria era importantissima per la classifica e il morale dopo la sconfitta del Bologna".