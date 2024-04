video suggerito

Cristante segna all'ultimo secondo: la Roma batte 2-1 l'Udinese e riallunga sull'Atalanta Con un gol di Cristante al 95′ la Roma batte 2-1 l'Udinese. Una magia di Dybala propizia il gol da tre punti. De Rossi allunga sull'Atalanta. Beffa tremenda per Cannavaro, all'esordio in Serie A.

A cura di Alessio Morra

Quando il punteggio sembrava fissato sul definitivo 1-1, la Roma trova il gol della vittoria e lo fa al 95′ con Cristante che con una zuccata sfrutta un assist favoloso di Dybala. Beffa per Cannavaro e per l'Udinese, che perde 2-1 e ora è messa malissimo. Terzultima con il Frosinone. I giallorossi restano al quinto posto e tengono a distanza l'Atalanta.

La ripartenza di Udinese-Roma

La partita sospesa al 72′, lo scorso 14 aprile, a causa del malore di Ndicka, riprende con alcune novità di formazione rispetto a una decina di giorni fa. Azmoun al posto di Lukaku nella Roma, in campo anche Pellegrini e Tammy Abraham. Ma soprattutto nell'Udinese c'è un nuovo allenatore: Fabio Cannavaro, che a 50 anni fa il suo esordio in Serie A. E riparte dall'1-1, prodotto dai gol di Pereyra e Lukaku.

Svilar super su Lucca

La Roma cerca subito di fare la partita, cosa non semplice. L'Udinese è bassa e difende con gagliardia. L'incontro viene quasi subito interrotto per un contatto tra Perez e Azmoun, l'argentino ha la peggio, ma riprende il suo posto con un turbante di fortuna. La prima vera occasione, dopo la ripartenza, ce l'ha l'Udinese con Lucca che all'81' costringe Svilar a un grandissimo intervento.

La Roma in pieno recupero batte l'Udinese

La squadra di De Rossi risponde con Azmoun che sfrutta un errore in ripartenza dei bianconeri, ma Okoye c'è. Perez poco dopo si ferma nuovamente, il bendaggio viene cambiato. L'argentino resta ancora in campo. Smalling no, l'inglese si infortuna e lascia il posto a Llorente.

Perez alla fine alza bandiera bianca quando vengo assegnati quattro minuti di recupero (che includono anche il tempo ‘perso' undici giorni fa). Al 95′ Dybala con un pallone fantastico trova Cristante, che colpisce di testa e segna il gol della vittoria, finisce 2-1. La Roma batte l'Udinese. I giallorossi salgono a quota 58 punti, ne hanno quattro in più dell'Atalanta, che ha invece una partita da recuperare.