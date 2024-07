Inghilterra-Spagna è la finale di Euro 2024, Olanda battuta 2-1: decide un gol di Watkins al 90′

video suggerito

L'Inghilterra è ancora in finale agli Europei. La nazionale guidata da Southgate si è imposta per 2-1 sull'Olanda e domenica 14 luglio a Berlino giocherà per vincere il trofeo contro la Spagna. Gol di Simons e Kane su rigore e di Ollie Watkins al 90′. Beffa pesante per la squadra di Koeman. L'Inghilterra vince con merito e darà vita a una finale inedita per una grande manifestazione calcistica con la Spagna, che martedì ha eliminato la Francia.

Che gol di Xavi Simons

A Dortmund il muro sugli spalti è arancione. L'Inghilterra cerca di fare la partita, ma l'Olanda è messa benissimo in campo. van Dijk guida la difesa, tiene la linea alta e non lascia spazio ai fenomeni dell'Inghilterra, e soprattutto con una ripartenza magnifica passa in vantaggio con un gol di Xavi Simons. Il talento olandese dalla distanza calcia con potenza e soprattutto con precisione, il pallone finisce in rete: tiro imparabile, 1-0 Olanda.

Pareggia Harry Kane su rigore

La reazione dell'Inghilterra c'è. D'altronde è una semifinale degli Europei. Kane ci prova dalla distanza, Verbruggen c'è. Poi c'è un contatto tra Dumfries e Kane che non viene giudicato falloso in un primo momento da Zwayer. Poi il fischietto tedesco viene richiamato dal VAR e decreta il rigore. La conclusione di Kane è impeccabile, gol, ed è 1-1 al 18′. L'Inghilterra pareggia.

Foden colpisce un palo, Dumfries la traversa

Pochi minuti dopo inglesi a un passo dal raddoppio con Foden, che riceve un pallone magico da parte di Mainoo. Il calciatore del Manchester City tocca con intelligenza, il pallone supera il portiere ma c'è il miracoloso salvataggio sulla linea di Dumfries, che poi colpisce la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La partita è davvero bella. L'Olanda quando riparte fa paura, l'Inghilterra gioca meglio con un Saka ispirato e un Kane mobile. Foden colpisce il palo con una magnifico tiro da lontano.

Depay si infortuna e lascia il campo, al suo posto c'è Veerman, un centrocampista per un attaccante. Koeman cambia leggermente la sua Olanda. L'Inghilterra, però, resta comunque padrona del match, ma nonostante un bel gioco e un ritmo elevato non riesce a impensierire realmente il portiere olandese, e così all'intervallo è 1-1.

L'Olanda gioca meglio

Con l'ingresso di Veerman, l'Olanda è diversa. Nella ripresa entrano Weghorst e Shaw. L'Olanda concede meno spazi all'Inghilterra, che è più lenta, meno dinamica e più riflessiva. Lo spettacolo ne risente. La prima occasione della ripresa ce l'ha l'Olanda con van Dijk, Pickford è mostruoso e fa una parata eccezionale. L'Olanda pian piano diventa padrona del campo, senza giocare un calcio brillante, ma il forcing è netto, forse pure dovuto alle due partite con supplementari degli inglesi, che appaiono molto più stanchi.

Ma il gol decisivo lo segna Watkins, Inghilterra in finale

Improvvisamente l'Inghilterra trova il gol con Saka, ma c'è un millimetrico fuorigioco di Walker. Gol annullato. Southgate fa i cambi, ma sorprende. Toglie Kane e Foden, dentro Watkins e Palmer, che nel finale ha una occasione, ma calcia malissimo. L'Inghilterra continua a trotterellare e segna al 90′ con un gol bellissimo di Ollie Watkins. Il calciatore dell'Aston Villa con una staffilata batte Verbruggen, con assist al bacio di Palmer. Dopo quattro minuti di recupero finisce la seconda semifinale, l'Inghilterra è ancora in finale agli Europei, dopo quella persa con l'Italia tre anni fa