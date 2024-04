Fabio Cannavaro nuovo allenatore dell’Udinese per conquistare la salvezza: debutta con la Roma

video suggerito

Fabio Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese. Il club lo ha scelto al posto di Gabriele Cioffi, esonerato dopo una serie di risultati deludenti che hanno precipitato i bianconeri friulani in zona retrocessione. L'ex difensore, campione del mondo e Pallone d'Oro, esordirà contro la Roma, nel recupero di quei 20 minuti di match che non vennero giocati in seguito alla sospensione della partita per il malore accusato da Ndicka. Si gioca giovedì 25 aprile alle 20 (soluzione che ha alimentato le proteste dei giallorossi) e troverà di fronte Daniele De Rossi, ex compagno in Nazionale. A rilanciare le ultime news è Sky Sport: domani ci sarà la formalizzazione dell'intesa, nello staff ci saranno il fratello Paolo (ex calciatore del Napoli) e Pinzi.

Cannavaro è alla prima esperienza su una panchina di Serie A. In Italia è stato di recente alla guida del Benevento (in B), un'esperienza poco felice e terminata con un esonero dopo 16 gare e 17 punti. Adesso ha il compito di risollevare una squadra che, complice la sconfitta di Verona, è stata risucchiata in una situazione di classifica durissima. Il pareggio del Frosinone a Torino ha reso ancora più ingarbugliati gli equilibri per evitare la B. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite, 28 punti sono lo score che ha condannato Cioffi.

L'ex calciatore, attualmente opinionista tv su Prime Video in occasione delle gare di Champions, torna sul rettangolo verde come protagonista diretto e non osservatore esterno. Nelle ultime ore era circolato con insistenza anche il nome di Edy Reja, ma non è stato possibile raggiungere l'accordo con l'allenatore.

La carriera di allenatore di Fabio Cannavaro è iniziata nel 2013, in qualità di vice al fianco di Cosmin Olăroiu all'Al Ahli (in Arabia Saudita). Il salto in prima linea lo fa l'anno successivo quando, grazie a un'imbeccata dell'ex ct Marcello Lippi, il Guangzhou Evergrande (Cina) gli affida le sorti della squadra. L'avventura durerà un paio di stagioni, nel 2015 lascia alle spalle la Grande muraglia e va all'Al-Nassr in Arabia Saudita. Anche in quell'esperienza non è molto fortunato (esonerato).

L'ex campione del mondo torna in Cina e alla guida del Tianjin Quanjian conquista la promozione nel massimo campionato. Nel 2017, dopo avr rassegnato le dimissioni riprende le redini del Guangzhou Evergrande e questa volta si toglierà quelle soddisfazioni mancate: vittoria della Sueprcoppa nazionale nel 2018 e nel 2019 arriva anche il titolo in campionato. Nel 2021 si libera con la risoluzione del contratto dal club in difficoltà economiche.