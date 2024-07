video suggerito

Il figlio di Amadeus diventa un nuovo portiere dell’Udinese: José viene già paragonato a Tacconi José Sebastiani diventa uno dei nuovi portieri dell’Udinese. Il figlio di Amadeus sarà aggregato alla squadra Under 16 dopo il trasferimento in Friuli dall’Inter. Ad annunciarlo è stato Pierpaolo Marino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

José Sebastiani è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il giovanissimo portiere classe 2009, figlio del noto conduttore televisivo Amadeus, si aggregherà alla squadra Under 16 della squadra friulana. Un acquisto speciale per il club della famiglia Pozzo che si assicura un estremo difensore molto interessante preso dall'Under 14 dell'Inter. Una squadra, quella nerazzurra, di certo non indifferente alla famiglia Sebastiani e a papà Amedeo che è tifosissimo della squadra di Simone Inzaghi è che ha chiamato suo figlio in onore di Mourinho autore dell'impresa Triplete all'Inter.

Ad annunciare la chiusura di questa sorprendente trattativa è stato Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico della squadra friulana e grande amico di Amadeus. I due si conoscono da tempo e sono legati, insieme alle rispettive famiglie, da una profonda amicizia: "Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all'Udinese – ha scritto Marino su X – Giorno da ricordare!". Una didascalia con una foto in allegato che mette in evidenza proprio José in compagnia dello stesso Marino. Sebastiani è cresciuto nelle giovanili della squadra campione d'Italia, ed è apprezzato come un portiere dall'ottimo potenziale lasciando da parte la figura di papà Amadeus che dalla prossima stagione sarà sul NOVE.

Sicuramente su José Sebastiani inevitabilmente ci saranno pressioni mediatiche enormi e chiaramente diverse rispetto ai coetanei. Il figlio di Amadeus è stato anche conduttore di un podcast in occasione dell’ultima edizione di Eurovision e conta 213mila follower su Instagram e 21mila su TikTok. Nonostante questo José non si è distratto dal calcio giocato proseguendo il suo percorso di crescita. Impegno e dedizione sul campo e poi qualche apparizione anche in tv insieme a mamma Giovanna Civitillo dalle poltrone dell'Ariston per gli ultimi Festival di Sanremo condotti con successo da papà Amedeo prima dell'addio alla Rai.

José Sebastiani con papà Amadeus e mamma Giovanna Civitillo.

La scelta di José Sebastiani di andare all'Udinese

José Sebastiani andrà indubbiamente in una società molto attenta alla crescita dei giovani e che di certo non ha paura a farli esordire. Di certo c'è che il figlio di Amadeus dovrà lasciare Milano per intraprendere questa nuova esperienza all'Udinese. Il paragone con Tacconi è forte ma Marino è parso molto sicuro di ciò che ha detto. Ci sarà molta curiosità dunque attorno a questa operazione di mercato a prescindere da Amadeus. Di José se ne parla un gran bene e la scelta di finire all'Udinese rappresenta sicuramente una tappa fondamentale per la sua crescita continua.