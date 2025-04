video suggerito

Il Leeds diventa un caso: viene promosso in Premier ma il club valuta l’esonero dell’allenatore Il Leeds sarebbe pronto a esonerare il proprio allenatore Daniel Farke nonostante la promozione in Premier a suon di record. I motivi sarebbero riconducibili al suo rendimento negativo nelle stagioni precedenti nel massimo campionato di calcio inglese. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo due anni in Championship il Leeds di Gnonto ha festeggiato il ritorno in Premier League. I Whites hanno dominato il campionato insieme al Burnley, con 94 punti a testa, record per la storia del club. La squadra allenata da Daniel Farke ha battuto lo Stoke per 6-0 nel match che ha dato al Leeds la matematica certezza della promozione insieme al Burnley che si è assicurato l'immediato ritorno in Premier vincendo 2-1 in casa contro lo Sheffield United. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto, specie in ottica futura.

Daniel Farke, tecnico del Leeds, è stato inquadrato più volte nei vari video delle ultime ore pubblicato dal Leeds mentre festeggia con i tifosi questo traguardo. Ma il suo futuro resta incredibilmente un rebus. Non era mai successo infatti che il club valutasse l'esonero del proprio allenatore nonostante la promozione con record di punti. Il Leeds infatti vuole costruire una squadra pronta a restare in Premier per più tempo possibile e guardando il palmares di Farke, ha notato come il tecnico abbia avuto negli ultimi anni un rendimento negativissimo in Premier.

Il 48enne allenatore ha ancora due anni di contratto con il club dopo la sua nomina nel 2023. La scorsa stagione ha guidato il club fino alla finale dei playoff del campionato, prima di ottenere la promozione questa volta. È la terza volta che Farke viene promosso in Premier League, dopo averlo fatto due volte con il Norwich. Secondo il DailyMail però il Leeds starebbe valutando la sua posizione poiché preoccupato per il suo rendimento una volta nella massima serie. Ma cos'è accaduto nelle ultime stagioni di Farke in Premier League?

I numeri di Farke tra Premier e Championship

Nelle 49 partite di Premier League con il Norwich infatti, Farke ha vinto solo sei volte. Ha vinto solo una delle sue ultime 21 partite nella massima serie prima di essere esonerato nel novembre 2021. Il Leeds al momento non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del suo allenatore anche se ai vertici del club sono preoccupati per la possibilità che l'uscita di Farke possa destabilizzare l'ambiente. Da quando è arrivato al Leeds nel 2023, ha vinto 59 delle 102 partite in cui è stato allenatore. Un rendimento certamente meritevole di un'altra chance in Premier.