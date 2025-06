video suggerito

Inter presa in giro dai tifosi del Botafogo: il coro diventa subito un tormentone al Mondiale per Club L'Inter viene presa in giro dai tifosi del Botafogo dopo la vittoria da parte della squadra brasiliana contro il PSG: il coro diventa subito un tormentone al Mondiale per Club.

A cura di Vito Lamorte

"Il Botafogo non è l'Inter di Milano". L'Inter viene presa in giro dai tifosi del Botafogo dopo la vittoria da parte della squadra brasiliana contro il PSG: il coro diventa subito un tormentone al Mondiale per Club. Uno sfottò dedicato dai supporter del Fogão ai nerazzurri in ricordo della finale di Champions League persa dalla Beneamata per 5-0 contro i francesi.

La squadra di Renato Paiva è stata protagonista di una delle sorprese più clamorose delle prime partite del neonato torneo FIFA: un gol di Igor Jesus al 35′ ha permesso al Botafogo di battere il Paris neo campione d'Europa e portarsi in vetta al gruppo B con sei punti. Dopo la clamorosa vittoria di Monaco contro l'Inter e il 4-0 rifilato all'Atletico Madrid, nessuno si sarebbe aspettato un risultato del genere da parte della squadra di Luis Enrique.

"Il Botafogo non è l'Inter di Milano": il coro diventa subito un tormentone

Un risultato assolutamente a sorpresa per il PSG, che ha cambiato tanto rispetto alla vittoria contro l'Atletico Madrid e ha pagato la scarsa lucidità di diversi calciatori rispetto ala grande concentrazione e gestione dei momenti da parte del Botafogo di Renato Paiva.

Il gol di Igor Jesus ha permesso al Fogão di battere i parigini e di issarsi in vetta alla classifica del gruppo B con 6 punti dopo la vittoria sui Seattle Sounders nella prima uscita. Alla vigilia un verdetto del genere non era stato previsto da nessuno e la vittoria della squadra brasiliana ha creato un grande dibattito intorno ai meriti/demeriti dei parigini, che venivano visti come i candidati principali per la vittoria finale del nuovo torneo FIFA.

Subito dopo la partita si è scatenata la festa dei tifosi brasiliani, che hanno iniziato ad intonare un coro che si è trasformato in un tormentone in poche ore al Mondiale per Club e che sui social è immediatamente diventato virale.