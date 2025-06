video suggerito

Perché Bonny potrebbe giocare con l'Inter al Mondiale per Club in caso di qualificazione ai quarti L'Inter ha praticamente concluso l'acquisto in attacco di Bonny trovando l'accordo economico col Parma. Lunedì pronte le visite mediche e la firma sul quinquennale. Poi deciderà Chivu in caso di qualificazione ai quarti se convocarlo al Mondiale per Club: il regolamento glielo permette.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter cambia in attacco e lo fa gestendo al meglio le risorse interne e puntando su nuovi acquisti di prospettiva. Restano Thuram, Lautaro e Taremi, partono Correa e Arnautovic. Per Chivu però non ci sarà penuria offensiva come è accaduto spesso a Inzaghi perché Pio Esposito sta confermando ottime sensazioni in America, apparendo pronto per restare in nerazzurro e con il Parma si è trovato l'accordo finale per Bonny. Proprio il francese potrebbe raggiungere subito i compagni al Mondiale per Club: non per la sfida agli ottavi al Fluminense ma in caso di quarti. Lo permette il format del torneo FIFA e deciderà Chivu.

Inter-Bonny, tutto fatto e accordo ad un passo: lunedì decisivo

Chivu ritrova i suoi giocatori: Pio Esposito che ha cresciuto nella primavera dell'Inter e Ange-Yoan Bonny che ha avuto ai suoi comandi a Parma negli ultimi mesi in cui ha condotto i Ducali alla salvezza. Il giocatore francese classe 2003 è oramai prossimo a chiudere l'accordo e vestire il nerazzurro una volta che Inter e Parma limano gli ultimi angoli economici sui bonus: il contratto pronto ha scadenza nel 20230 fra cinque anni. La giornata decisiva sarà lunedì, quando dovrebbe arrivare il nullaosta insieme alle visite mediche di rito, poi tutte le trafile burocratiche saranno concluse aprendo all'avventura in nerazzurro.

L'Inter al Mondiale per Club, sfida al Fluminense, poi Chivu penserà a Bonny

La palla passerà all'Inter e soprattutto a Chivu, che avrà il compito di decidere se anticipare l'ingresso in gruppo di Bonny e farlo arrivare in America per il Mondiale per Club. Non certo per il match contro il Fluminense, che si disputerà proprio nella notte di lunedì, bensì per l'eventuale quarto di finale (o contro l'Al Ahly di Simone Inzaghi o del City di Guardiola). Le tempistiche ci sarebbero e lo permette anche il regolamento del format del nuovo formato del neonato Mondiale per Club a 32 squadre.

Ange Yoan Bonny, classe 2003, con il Parma nell’ultima stagione ha giocato 37 partite segnando 6 gol e fornendo 4 assist

Perché Bonny può giocare subito con l'Inter al Mondiale per Club

Per le squadre presenti e qualificate nel torneo che si sta disputando negli Stati Uniti, infatti, la FIFA ha aperto una seconda finestra di mercato "speciale", che chiuderà il prossimo 3 luglio e che permetterà ai club di tesserare nuovi giocatori per la fase finale del Mondiale per Club, modificando eventualmente le liste iniziali. L'Inter lunedì disputerà l’ottavo di finale contro il Fluminense, un vero e proprio bivio per la gestione anche di Bonny: l'eventuale quarto porta la data del 4 luglio con la possibilità di far arrivare anche il neo acquisto offensivo. Ma sceglierà Chivu che potrebbe optare anche nel lasciarlo a Milano a preparare la stagione, godendosi il momento più che positivo di Pio Esposito.