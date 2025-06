video suggerito

Pio Esposito celebrato dall’Inter con un messaggio che fa il giro del mondo, ma nessuno capisce Francesco Pio Esposito è il giocatore del momento: anche grazie alla sua prestazione, con gol, l’Inter si è qualificata da prima agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La società lo ha omaggiato con un particolare messaggio social attraverso una emoticon che è diventata subito virale, scatenando però curiosità e perplessità all’estero. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per Club dalla porta principale e nel modo migliore: vincendo e convincendo contro il River Plate nell'ultima gara del proprio Gruppo, conquistando un meritato primo posto. Prossimo step, i brasiliani del Fluminense contro cui continuare a sognare nel sogno di proseguire nel torneo fino alla fine, viatico migliore per scacciare i fantasmi del fallimentare 31 maggio. Dove non c'era uno dei volti nuovi di questo corso intrapreso da Chivu, Francesco Pio Esposito il giocatore del momento, che ha siglato il suo primo gol al debutto da titolare in nerazzurro e che è al centro della visione offensiva del club. Che non a caso lo ha celebrato sui social, ma in modo particolare: con una semplice icona che è diventata immediatamente virale anche se all'estero in molti non hanno compreso la presenza di quel pulcino sulla timeline interista.

Il messaggio social dell'Inter per applaudire Esposito: è il Pulcino Pio

Come sempre più spesso accade oramai anche sugli account ufficiali dei bari club, anche l'Inter si è divertita a costruire una narrazione comunicativa particolare, utilizzando riferimenti, sottintesi precisi per applaudire al suo giovane bomber. Così, a pochi minuti dalla fine della conclusione della partita contro il River, sull'account ufficiale X è apparsa l'icona di un pulcino. Nulla di più, nulla di meno. Ovviamente per la maggior parte dei tifosi e appassionati – soprattutto interisti – è stato perfettamente cristallino il riferimento, ma per molti altri assolutamente no. Soprattutto dall'estero è arrivata più che una semplice perplessità, dovuta ovviamente all'ostacolo della lingua, visto che quella semplice immagine nient'altro faceva riferimento se non ad un tormentone canoro oramai risalente al 2012: "il Pulcino Pio". Con il medesimo secondo nome di Esposito.

Esposito sboccia in Inter-River: vittoria, gol e MVP nel debutto in nerazzurro dal 1′

Debutto da titolare con gol, vittoria e il premio di "Superior man of the match": l'ultima partita della fase a gruppi al Mondiale per Club con la maglia dell'Inter, resterà indelebile a lungo nella mente di Francesco Pio Esposito, classe 2005 di professione attaccante. Il cui cartellino è saldamente in mano del club nerazzurro che lo ha eletto, insieme ai tifosi, personaggio del momento. Di fronte alla fiducia datagli da Chivu, il giovane bomber non ha deluso le aspettative disputando una gara più che positiva, in cui è apparso perfettamente calato al centro dell'attacco e delle dinamiche di squadra, con il premio della prima rete in assoluto coincisa con l'esordio in nerazzurro dal 1′ minuto. E con la celebrazione da parte del club sui social.

Il futuro di Esposito all'Inter: pronto a fare la quarta punta

Adesso bisognerà capire che cosa attende Francesco Pio Esposito. Chivu lo conosce benissimo avendolo avuto in Primavera, il periodo di "apprendistato" con lo Spezia è stato entusiasmante, con 20 gol stagionali e le prestazioni – oltre alle qualità e all'approccio mostrato – con la magia dell'Inter sono risultate all'altezza di una possibile conferma. In attacco l'Inter sta rivoluzionando molto, con le partenze di Correa e Arnautovic. Fermi Lautaro e Thuram, anche Taremi rientra nei piani ma serve un atro attaccante: le alternative e suggestioni estere non mancano, ma il piccolo (d'età) bomber potrebbe essere già pronto e a disposizione in casa.