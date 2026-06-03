Perché Donnarumma, Pio Esposito, Palestra e Pisilli sono gli unici “grandi” convocati da Baldini in Nazionale

Baldini ha chiamato tutta l’Under 21 per le amichevoli dell’Italia, aggiungendo alcuni big: Donnarumma, Esposito e gli altri saranno testati per le Olimpiadi.

Dopo la disfatta contro la Bosnia l'Italia parte da Silvio Baldini e dai suoi giovanissimi convocati che saranno impegnati nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sarà un test molto importante per alcuni giocatori che vestiranno per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore, ma tra di loro ci sono già volti noti. Il primo è il capitano Gianluigi Donnarumma, apparentemente fuori quota in una squadra formata da tutti gli Under 21 che hanno lavorato con il commissario tecnico negli ultimi mesi.

Assieme al portiere del Manchester City a disposizione saranno anche Pio Esposito, Marco Palestra e Niccolò Pisilli, tutti giocatori di un certo livello che aiuteranno i ragazzi nell'adattamento in questo strano periodo di transizione che potrebbe diventare un trampolino di lancio per molti di loro. Dopo le due amichevoli ci saranno le elezioni del nuovo presidente federale che sceglierà il commissario tecnico, con Mancini e Conte tra i preferiti.

Sembra quasi una stonatura vedere i big in mezzo a tutti quei giovani, ma nella conferenza stampa di Coverciano Baldini lo ha spiegato chiaramente. C'è il suo gruppo, e poi Donnarumma, Esposito, Palestra e Pisilli che sono stati chiamati in ottica Olimpiadi, il vero obiettivo della Nazionale giovanile nei prossimi anni: "Ho convocato il mio gruppo (dell'Under 21, ndr) e poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché vedo la possibilità di riavere questi giocatori in funzione delle Olimpiadi. Quindi ho anticipato questo tempo, sperando di andare alle Olimpiadi e l'anno prossimo di fare l'Europeo. Quindi Pio Esposito, che non ho mai avuto, e Donnarumma rientrano in questa possibilità".

I Giochi Olimpici del 2028 sono un traguardo da raggiungere per l'Italia che vorrà centrare uno dei tre posti disponibili con l'Under 21 nelle qualificazioni che si giocheranno esattamente tra un anno in Albania e Serbia. Baldini sta preparando il futuro e, vista la possibilità di portare dei fuori quota, ha approfittato dell'occasione per aggiungere all'Under 21 Donnarumma e Pio Esposito, i due più quotati per le Olimpiadi: aiuteranno i ragazzi ad ambientarsi ma sarà un test anche per loro che non hanno mai avuto la possibilità di allenarsi con quel gruppo, pur essendo giovani.