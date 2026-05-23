Bologna e Inter chiudono il campionato con un 3-3 spettacolare: Dimarco fa l’ultima perla stagionale

Si chiude con uno spettacolare 3-3 il campionato di Bologna e Inter. Vantaggio nerazzurro con Dimarco, poi segnano Bernardeschi e Pobega prima delle reti di Pio Esposito e Diouf.

Bologna e Inter chiudono il loro campionato con uno spettacolare 3-3. Nerazzurri avanti 0-1 con l'ennesima per la di Dimarco capace di mettere in rete una punizione perfetta. Poi gli emiliani vanno avanti di due gol con Bernardeschi e Pobega e con l'autogol di Zielinski prima del ritorno della squadra di Chivu che riporta il punteggio sul pareggio con i gol di Pio Esposito e Diouf.

Il gol di Pobega.

Il Bologna chiude il primo tempo in vantaggio

Il primo tempo al Dall'Ara si apre con un ritmo blando da parte delle due squadre che poi danno in scena a 45 minuti tutto sommato divertenti. Sin dall'inizio i padroni di casa si rendono pericolosi con le accelerazioni di Rowe e Bernardeschi che però trovano spesso il muro eretto dalla difesa nerazzurra capace di sventare diverse occasioni gol. Poi la partita si sblocca grazie alla punizione di Dimarco. L'Inter passa in vantaggio proprio grazie a un sinistro a giro del suo terzino mancino capace di mettere la ciliegina sulla torta a un campionato davvero formidabile per lui. Nemmeno il tempo di festeggiare però il Bologna trova il pareggio.

Bernardeschi beneficia di un rimpallo favorevole ritrovandosi sui piedi la palla che l'ex Juve riesce a mettere sul primo palo sorprendendo Martinez. Il Bologna continua a spingere sull'acceleratore e dopo un paio di occasioni sprecate da Castro e Freuler, riesce a trovare la rete che ribalta la partita con Pobega. L'ex Milan è bravo a calciare col sinistro una palla messa fuori dalla difesa ospite. Il pallone si infila in rete deviato involontariamente da Lautaro. Finisce 2-1 il primo tempo al Dall'Ara.

Il momento della punizione di Dimarco.

Nel secondo tempo gol a raffica e 3-3 finale

Il secondo tempo si apre così come si era concluso il primo ovvero con il Bologna molto attivo in fase offensiva e capace di trovare anche il gol del 3-1. Zielinski fa autorete nel tentativo di anticipare Ferguson. Incerto Martinez sull'intervento. Chivu sostituisce Barella, Lautaro e Dimarco chiudendo così il loro campionato. L'Inter subito dopo trova il gol grazie a Pio Esposito bravo a farsi trovare pronto in area di rigore dopo il tentativo di Bonny. I nerazzurri non contenti trovano anche la rete del pareggio quasi nel finale.

Diouf mette a segno il gol che vale il 3-3. I nerazzurri recuperano due gol in questo secondo tempo. Ottimo assist di Topalovic per Diouf che mette la palla sotto la traversa. Gol numero 89 in campionato per la squadra di Chivu che dunque chiude al meglio un campionato assolutamente dominato che ha portato il tricolore per Lautaro e compagni.