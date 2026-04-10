La nuova formazione dell’Italia per i Mondiali 2030 secondo l’IA: resiste il blocco Inter

L'Italia è in attesa di un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Rino Gattuso che hanno fatto seguito all'ennesima esclusione dai Mondiali di calcio, la terza di fila. In attesa che il prossimo presidente federale al posto di Gravina (Malagò o chi per lui) venga eletto e poi scelga il nuovo CT, ci siamo portati avanti provando a dare una mano a chi dovrà mettere mano alla prossima formazione titolare della nazionale azzurra, con l'obiettivo di non fallire la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco. Abbiamo dunque chiesto all'Intelligenza Artificiale di indicare l'undici in questione, considerando non solo le qualità dei calciatori, ma anche la loro età, sia per i confermati che per i nuovi inseriti.

La nuova Italia che non dovrà fallire la qualificazione ai Mondiali 2030

"Serve un reset chiaro", è la premessa di Grok cui ci siamo rivolti: tenere i 26-29enni di qualità alta come colonna portante, ma inserire subito i talenti under 24 con prospettiva reale, ovvero quelli che nel 2030 saranno nel pieno della carriera. "Ho privilegiato forma attuale, età e potenziale a lungo termine – ci dice l'IA – schierando la formazione con un 4-3-3 (classica e flessibile, con possibilità di passare al 3-5-2 in fase difensiva). L'età media è di poco superiore ai 24 anni: ringiovanita rispetto all'ultima convocazione playoff, ma non improvvisata".

Pio Esposito è il futuro della nazionale italiana

La formazione titolare della prossima nazionale azzurra secondo l'IA: ci sono tre interisti

Ecco dunque l'undici titolare che dovrebbe portarci ai prossimi Mondiali 2030, passando per gli Europei del 2028. Resiste uno zoccolo duro di calciatori dell'Inter: sono tre, esce Dimarco.

PORTIERE

Gianluigi Donnarumma (27 anni, Manchester City): ancora il titolare assoluto, leader

DIFESA

Andrea Cambiaso (26, Juventus): terzino moderno e versatile

Alessandro Bastoni (26, Inter): centrale di riferimento per eleganza e leadership

Riccardo Calafiori (23, Arsenal): pronto per essere titolare fisso a lungo termine

Destiny Udogie (23, Tottenham): terzino sinistro esplosivo con esperienza in Premier

CENTROCAMPO

Sandro Tonali (25, Newcastle): regista ideale, recupero e visione

Nicolò Barella (29, Inter): intensità e qualità, ultimo veterano da gestire con rotazioni

Cher Ndour (21, Fiorentina): inserimento chiave per fisico, box-to-box, corsa e tiro da fuori

ATTACCO

Antonio Vergara (23, Napoli): dribbling secco, tiro e assist, sta maturando bene al Napoli con gol e assist Pio Esposito (20, Inter): la punta centrale del futuro, fisico, fiuto del gol e mentalità

Giacomo Raspadori (26, Atalanta): ala o seconda punta, tecnica, intelligenza, versatilità

Cher Ndour è titolare nel centrocampo della Fiorentina e dell’Under 21

I calciatori a fine ciclo: chi resta fuori

Dando un'occhiata a chi non c'è più, restano fuori in difesa Spinazzola (33 anni) e Mancini (29, che sono a fine ciclo. Dimarco (28) e Gatti (27) possono essere alternative di esperienza, Scalvini (22) e Palestra (21) sono le prossime riserve pronte a entrare.

A centrocampo sono out Cristante (31) e Locatelli (28) per fine ciclo, Frattesi (26) resta alternativa di lusso. In attacco fuori Politano (32), mentre il terzetto di punte Kean (26), Retegui (26) e Scamacca (27) resta come alternativa. Quanto ai pali, Carnesecchi (25) e Caprile (24) sono pronti come riserve, ma Donnarumma resta il faro per i prossimi 4-5 anni.

Altri nomi da tenere d'occhio invece per la nuova Italia sono il ‘colchonero' Ruggeri (23) in difesa, il romanista Pisilli (21) a centrocampo e il bolognese Cambiaghi (25) in attacco.