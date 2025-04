Costacurta spiazzato da una frase di Runjaic: “Stava protestando?”. L’allenatore va via ma poi chiarisce

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Udinese-Milan è terminata da un po' e come consuetudine nel post partita diversi protagonisti della partita si alternano davanti a microfoni e telecamere per parlare ed esprimere le proprie impressioni dopo quanto visto in campo. Da Leao a Pulisic passando per altri protagonisti dello 0-4 rifilato dai rossoneri ai friulani, all'improvviso è il turno di Kosta Runjaić. Il tecnico dell'Udinese si presenta davanti ai microfoni di Sky Sport per analizzare questa ennesima sconfitta della sua squadra, per giunta in casa e reduce dal ko di Genova.

"Lavorare, lavorare e lavorare ma anche cercare di fare meglio – ha detto l'allenatore sintetizzando un po' quanto visto senza entrare troppo nelle questioni tecniche che possono risultare anche superflue dopo uno 0-4 -. Abbiamo subito quattro ko e 1 gol subito ma l'obiettivo sono i 50 punti". Queste le parole dell'allenatore tradotte dall'inviata Marina Presello. In studio c'è anche Alessandro Costacurta che però quando vede Runjaic togliersi la cuffie sente una frase pronunciata dall'allenatore che interpreta male: "A me però sembra che protestasse per qualcosa".

Il momento in cui Costacurta non capisce cosa aveva appena detto l'allenatore dell'Udinese.

Costacurta allora interrompe tutti: "Possiamo tornare da Marina Presello? – spiega l'ex difensore del Milan che poi aggiunge -. Ha risposto soltanto che devono restare focalizzati e calmi, quindi a me non sono piaciute le risposte, posso dirlo, quindi adesso vorrei tornare da Marina". Costacurta cercava un pretesto per tornare a parlare con Runjaic perché curioso di cosa stesse dicendo pensando di non essere in diretta. Ma non era possibile. La trasmissione va avanti ma dopo l'intervista a Matteo Gabbia ecco che da studio riferiscono a Billy cosa avesse realmente detto Runjaic.

Costacurta scoppia a ridere dopo aver ascolto la battuta sarcastica di Runjaic.

La spiegazione sulla frase pronunciata da Runjiac e le risate in studio

Proprio l'inviata da Udinese fa sapere come in inglese il tecnico dell'Udinese avesse chiesto: "Now nobody asks me about Europe – che tradotto significa – Ora nessuno mi chiede dell'Europa". Quella dell'allenatore dell'Udinese è di fatto solo una battuta per sottolineare come fino a un mese fa si parlasse di Udinese da Europa. Costacurta, una volta risolto il mistero spiega: "L'avevo interpretata male – e scoppia a ridere -. ma è stato bravo, devo dire, è stato molto autoironico". Un modo per smorzare la delusione dopo un pesante 4-0 casalingo che di certo non può far felice questa Udinese.