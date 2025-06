video suggerito

Chivu indignato dalla proposta di 'biscotto' del tifoso del River: va via senza dire nulla

A cura di Vito Lamorte

Cristian Chivu indignato dalla proposta di ‘biscotto‘ del tifoso del River Plate, l'allenatore dell'Inter non risponde e va via. Il tecnico nerazzurro si è prima avvicinato e, dopo aver sentito la proposta del supporter argentino, si è allontanato senza dire nulla.

In Argentina lo hanno ribattezzato il ‘patto di Seattle' e anche i giornali stanno cavalcando questa situazione: in caso di pareggio tra Inter e River per 2-2 permetterebbe ad entrambe le squadre di passare il turno vanificando ogni tipo di sforzo eventuale del Monterrey contro l'Urawa Red Diamonds.

Il media argentino ‘Un Metro Adelantado' si è presentato nel ritiro dell'Inter a Seattle per chiedere alla delegazione nerazzurra se fossero disposti a pareggiare per 2-2 con il River Plate e andare avanti entrambi nel torneo: quello che è stato definito ‘il patto di Seattle' ha fatto sorridere Zanetti e Marotta mentre ha visto una risposta un po' diversa da parte di Chivu, che quando ha sentito le parole del tifoso è andato via senza dire nulla.

I giocatori interisti hanno avuto tutte reazioni diverse alla proposta: Thuram e Frattesi si sono messi a ridere senza dire nulla mentre Sebastiano Esposito non ha proprio risposto alla domanda. Una gag che può piacere o che può essere presa non proprio bene da chi è protagonista di un torneo e si gioca tutto ad ogni partita.

Inter e River Plate si sfidano nell'ultimo turno del Mondiale per Club occupando la prima posizione del gruppo E a 4 punti ma il Monterrey ne ha 2 e vuole giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo turno contro l'Urawa Red Diamonds. i nerazzurri si giocano la qualificazione con gli argentini consapevoli di avere a disposizione due risultati su tre per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta: anche un pareggio, con qualsiasi risultato, garantirebbe alla squadra di Chivu di proseguire il suo cammino nel torneo ma c'è uno spettatore interessato al match dei nerazzurri ed è il Monterrey, ancora in corsa per il passaggio del turno.

Un pareggio dal 2-2 in su tra Inter e River Plate (2-2, 3-3, 4-4 e così via) condannerebbe i messicani all'eliminazione a prescindere dal loro risultato contro l'Urawa Red Diamonds nell'ultima giornata del girone. Finora gli scontri diretti disputati si sono chiusi con questi risultati: Monterrey-Inter 1-1 e River Plate Monterrey 0-0.

Se la partita tra nerazzurri e Millonarios finisse davvero 2-2 e il Monterrey battesse i giapponesi dell'Urawa, si configurerebbe uno scenario con tre squadre a pari punti a quota 5 ma la graduatoria finale verrebbe stilata in base la classifica avulsa che prevede i seguenti criteri: la differenza reti negli scontri diretti (che sarebbe uguale a zero per tutti) e il numero di gol segnati negli scontri diretti.