Josè Sebastiani, figlio di Amadeus: “Subiti sfottò pesanti dopo Sanremo. Cambio strada e non rispondo” Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, si racconta dopo l’ondata di popolarità che lo ha investito durante il quinquennio sanremese firmato dal padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Il sogno di fare il calciatore e, se non dovesse funzionare, un piano che prevede la possibilità di dedicarsi alla musica restando dietro le quinte. Sono i desideri confidati da Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Diventato popolare durante il quinquennio sanremese firmato dal padre, Josè vanta un profilo Instagram che conta oltre 200mila followers. “È iniziato tutto per gioco: ho postato qualche foto e qualche video su Instagram, e diverse persone hanno mostrato interesse. A me diverte comunicare con i follower: mi hanno coinvolto in un dialogo e in diversi progetti, e mi sarebbe dispiaciuto non continuare”, ha raccontato a proposito dell’utilizzo dei social.

Josè Sebastiani: “Gioco nell’Inter, sogno di fare il calciatore”

Rispetto al suo futuro, Josè dimostra di avere le idee chiare come il padre. Quando gli chiedono come si veda tra 10 anni, infatti, risponde sicuro: “Su un campo da calcio, in uno stadio bellissimo, con un sacco di gente che tifa per me e anche contro di me, perché questo è lo spirito dello sport. Gioco nell’Inter come portiere, e il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio”. E se la carriera nel mondo del calcio non dovesse funzionare, è già pronto un piano B: “Se non avessi la fortuna di riuscire nello sport, mi piacerebbe lavorare nella musica, ma dietro le quinte. Riesco a distinguere un bel brano”.

Il rapporto con papà Amadeus e mamma Giovanna Civitillo

Josè si è raccontato anche sotto il profilo privato, a partire dal rapporto con i genitori Amadeus e Giovanna Civitillo: “Papà? Sicuramente grazie a lui ho avuto l’occasione di vivere situazioni bellissime, come Sanremo, ma per me lui è un papà normalissimo, come tutti gli altri. Mi sostiene e io sostengo lui: abbiamo un bellissimo rapporto. Severo? Lo è più la mamma, soprattutto nello studio è molto esigente. Ha messo in secondo piano la sua carriera proprio per stare accanto a me, e le sono molto grato. Entrambi, comunque, sono i classici genitori moderni, aperti e disponibili al dialogo”.

Il figlio di Amadeus vittima di bullismo

Ma la popolarità che gli è improvvisamente piovuta addosso ha anche un aspetto negativo. Essere tanto esposto, ha raccontato Josè, lo ha messo nelle condizioni di diventare bersaglio degli haters: “Dopo Sanremo mi sono stati indirizzati contro sfottò piuttosto pesanti. Io il bullismo non lo sopporto: non riesco a capire come si possano prendere di mira altre persone. Quando l’ho subìto, comunque, ho reagito molto in fretta. Quando ero più piccolo, mi è servito molto parlarne con mia mamma. Recentemente, invece, ho adottato un’altra strategia: cambio strada, non rispondo e non reagisco agli attacchi. Funziona”.