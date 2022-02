José Sebastiani figlio di Amadeus star della platea di Sanremo 2022 Secondogenito di Amadeus, nato nel 2009 dal matrimonio con Giovanna Civitillo, José Alberto Sebastiani deve il suo nome alla fede calcistica del padre, che ha voluto rendere omaggio all’ex allenatore dell’Inter José Mourinho.

A cura di Giulia Turco

José protagonista della platea di Sanremo 2022. Il figlio di Amadeus, secondogenito nato nel 2009 dal matrimonio tra il conduttore e la moglie Giovanna Civitillo, ha partecipato in prima fila alle cinque serate del Festival. Seduto accanto alla mamma, il 13enne è diventato uno dei protagonisti indiretti della kermesse grazie alle attenzioni che gli sono state regalate dal palco, prima da Fiorello, poi sa Sabrina Ferilli che nella serata conclusiva è scesa tra il pubblico per stringerlo in un affettuoso abbraccio.

(José insieme ad Amadeus e Giovanna Civitillo a Domenica In nel 2019).

José Sebastiani a Sanremo 2022

José Alberto Sebastiani, emozionantissimo, è stato tirato in causa già dalla prima sera quando sul palco Fiorello ha scherzato con Amadeus sulle pressioni che il conduttore gli ha fatto perché partecipasse al Festival. “Sapete come mi ha convinto? Mi ha fatto venire dei sensi di colpa incredibili”, ha raccontato Fiorello al pubblico. “In una giornata freddissima dalla finestra vedo un bambino con un cartello davanti casa mia. Era suo figlio José con un cartello: ‘Non abbandonare papà’”. Sabato 5 febbraio poi è stato il turno di Sabrina Ferilli, che ha puntato ancora una volta i riflettori sul giocane Josè: “C’ha un potere disumano sto ragazzino: quando Amadeus gli ha chiesto di suggerirgli un nome di chi poteva affiancarlo, il ragazzinetto ha detto ‘Ma una ce l’hai già papà, è Sabrina Ferilli”. Poi l’attrice è scesa dal palco e lo ha stretta a sé, scherzando: “Sei un fenomeno, lo sai che da questo momento resteremo sempre insieme? Io parlerò solo con te se c’ho problemi con la Rai, damme il numero”.

Perché Amadeus ha chiamato suo figlio Josè

Secondogenito di Amadeus, dopo la figlia Alice oggi 23 anni nata dal matrimonio con la prima moglie Marisa Di Martino, José è il frutto dell’amore tra il conduttore e Giovanna Civitillo. Il ragazzo deve il suo nome alla fede calcistica di Amadeus, dichiaratamente interista, che ha voluto regalare al suo secondo figlio lo stesso nome dell’ex allenatore José Mourinho. Non a caso il 13enne ha giocato nei Pulcini dell’Inter e sogna di diventare un grande portiere. Ospite da zia Mara Venier a Domenica in nel 2019, José ha ricevuto un videomessaggio dall’ex allenatore che gli ha augurato una carriera brillante.