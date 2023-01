Giovanna Civitillo, in lacrime, racconta l’amore per José e Amadeus: “Così è nata la nostra storia” Giovanna Civitillo è stata ospite di verissimo dove ha raccontato il suo rapporto con Amadeus e l’amore per il figlio José.

A cura di Redazione Spettacolo

Giovanna Civitillo è stata una delle ospiti di Verissimo, dove è stata intervistata da Silvia Toffanin sulla sua vita lavorativa e sul suo rapporto col marito Amadeus, con il figlio José e la figlia del conduttore, Alice. Un'intervista che alla fine ha portato la showgirl a sciogliersi in un pianto emotivamente coinvolgente. Partita con la storia della sua infanzia, il racconto della famiglia, dei primi passi artistici coi provini, Civitillo è arrivata alla "scossa", ovvero lo stacchetto di cui la ballerina e showgirl era protagonista durante l'Eredità e che oltre alla notorietà televisiva le ha permesso di incontrare e conquistare Amadeus, il conduttore che sarebbe diventato suo marito.

"Se ne sono accorti prima a casa che noi due, dopo ed è scoccata la scintilla. Non era un colpo di fulmine ma è maturato pian piano, col tempo" racconta Civitillo, che racconta come sia nato l'amore "con la a maiuscola". La showgirl racconta come non si sarebbe mai aspettata di poter uscire con un conduttore, perché era rispettosa dei ruoli "e invece mi sono sciolta con lui". A farsi avanti è stato Amadeus, che le ha inviato un biglietto, invitandola a prendere un caffè. E quel caffè fu galeotto, anche se inizialmente il conduttore ha dovuto combattere la ritrosia di Civitillo: "Poi ci siamo rivisti e abbiamo ricostruito quello che è stato il nostro rapporto".

Quello con Amadeus è "l'amore vero", continua Civitillo: "Prima c'erano stati dei fidanzati ma nessuno mi aveva preso in questo modo, la testa, il cuore, qualsiasi cosa". "La mia più grande soddisfazione è che oggi è come il primo giorno, noi ci amiamo come il primo giorno, perché abbiamo incontrato l'altra metà della mela, l'incastro perfetto". Civitillo non nasconde che ci siano stati momenti bui, soprattutto quando Amadeus ebbe problemi lavorativi. La nascita del figlio José, poi, ha rivoluzionato la sua vita, come spiega: "Io vivo per lui, per aiutarlo a crescere, per me lui è il mio amore".

Quando va in onda la clip con il rinnovo della promessa matrimoniale Civitillo di scioglie in un pianto liberatorio: "Dio doveva benedire questo amore meraviglioso e questa famiglia". A fare da testimone è stata proprio Alice, prima figlia di Amadeus: "È stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche e confidenti". L'ultima parte dell'intervista, invece, ruota attorno alla paternità di Amadeus ("In casa non sa fare niente, ma con i figli è perfetto") e a José, di cui viene fatta ascoltare una lettera che ha voluto indirizzare alla madre: "Io e lui siamo una squadra fortissima".