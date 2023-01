Chi sono i figli di Amadeus: Alice e José Alberto Sebastiani Amadeus, uno dei volti più celebri della tv italiana è padre di Alice, nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino e di Josè Alberto, nato dall’amore con Giovanna Civitillo, la sua seconda moglie. La primogenita ha 25 anni e su Instagram è molto seguita.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amadeus, all'anagrafe Amedeo Sebastiani, è ormai uno dei volti più amati della televisione e la sua popolarità ha portato all'attenzione del pubblico anche la sua vita privata. Dopo un primo matrimonio con Marisa Di Martino, da cui ha avuto la sua prima figlia, Alice, nata nel 1997, il noto conduttore ha poi incontrato la donna che è tuttora la sua compagna di vita, Giovanna Civitillo, dalla quale ha avuto il suo secondo figlio, Josè Alberto, che oggi ha 13 anni.

Chi è Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus e dell'ex moglie Marisa Di Martino

Alice è la primogenita di Amadeus e ha 25 anni. È nata dal matrimonio tra il conduttore Rai e la prima moglie Marisa Di Martino nell'ottobre del 1997. Si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano, essendo la moda la sua grande passione. Molto attiva sui social, il suo profilo Instagram vanta oltre 8 mila follower.

Alice adora viaggiare e, nonostante la giovane età, ha visitato diversi tra i luoghi più belli del mondo. Prima di tornare in Italia, ha vissuto per un lungo periodo a Londra e stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook ha vissuto anche a La Coruna, in Spagna, nel 2019. Tra le sue stories in evidenza si mostra spesso con un uomo: non sappiamo se sia il suo fidanzato o soltanto un amico.

Leggi anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano una femminuccia, il gender reveal a Verissimo

Amadeus con la figlia Alice

Chi è Jose Alberto Sebastiani, l'unico figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus con il figlio José

Josè Alberto è il secondogenito di Amadeus, nato il 18 gennaio 2009, dall'amore con Giovanna Civitillo. Ormai tredicenne, Josè, nome che come confermato dal conduttore stesso nasce dalla grande passione calcistica per l'Inter, trasmessa anche al maschietto di casa, ha seguito super emozionato tutte le puntate del Festival di Sanremo condotte e dirette dal suo papà: è stato seduto in platea accanto alla mamma Giovanna di cui, come ha rivelato anche in diretta tv, pare essere molto geloso.