“Silvia Toffanin invitata a Sanremo 2023”, la conferma e l’intervista di Giovanna Civitillo a Verissimo Graziella Lopedota, agente di Silvia Toffanin alla quale Amadeus aveva dichiarato di essere legato da “un rapporto fraterno”, conferma a Fanpage.it che l’invito ricevuto dalla conduttrice faceva riferimento all’edizione 2023 di Sanremo. Ma il rapporto tra i due presentatori è disteso, tanto che domenica 8 gennaio Verissimo trasmetterà un’intervista a Giovanna Civitillo.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Già la scorsa settimana, Fanpage.it aveva reso noto il doppio invito ricevuto da Silvia Toffanin affinché partecipasse a Sanremo. La conduttrice di Verissimo, avevamo appreso da fonti Mediaset, era stata invitata a partecipare alle edizioni 2020 e 2023 del Festival condotto da Amadeus, inviti che aveva declinato col garbo che la contraddistingue – una circostanza, questa, confermata dallo stesso Golden Boy della Rai – a causa della mole di lavoro rappresentata dal doppio appuntamento con Verissimo. Ma a poche ore dal retroscena pubblicato da Fanpage.it, Amadeus aveva smentito quella ricostruzione.

Amadeus: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di essere a Sanremo 2020”

Il conduttore del Festival, nel corso di un incontro con la stampa per la presentazione de L’anno che verrà, aveva commentato la questione in questi termini: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’. Ho un rapporto fraterno con Graziellina (Graziella Lopedota, manager di Silvia Toffanin, ndr) perché eravamo entrambi legati al nostro amico che non c’è più il manager Franchino Tuzio. Con Graziella ci sentiamo tante volte, anche per gli auguri, non abbiamo affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto che non accada in futuro e lo richiederò a Graziella…. Le porte, per quanto mi riguarda, per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì”.

Graziella Lopedota a Fanpage.it: “Ricevuta richiesta di partecipazione per Sanremo 2023”

Fanpage.it ha quindi contattato Graziella Lopedota, storica agente di Silvia Toffanin che proprio Amadeus aveva citato e alla quale aveva fatto sapere di essersi rivolto per l’invito arrivato nel 2020. “Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali”, ha dichiarato la manager della conduttrice raggiunta al telefono da Fanpage.it.

Giovanna Civitillo a Verissimo domenica 8 gennaio

Ma al di là del “misunderstanding”, il rapporto tra Silvia Toffanin e Amadeus resta disteso. A palesarlo sarà la puntata di Verissimo in onda su Canale5 domenica 8 gennaio in occasione della quale sarà trasmessa l’intervista realizzata da Toffanin a Giovanna Civitillo, moglie del conduttore del Festival. Un’intervista intensa, caratterizzata dal racconto della storia d’amore e di vita che lega Amadeus a Giovanna e che, registrata prima di Natale, sarà messa in onda in occasione del prossimo appuntamento domenicale del talk-show.