Silvia Toffanin a Sanremo 2023, Mediaset conferma: “Contattata nel 2020 e quest’anno, ha rifiutato” Dopo la notizia secondo la quale Silvia Toffanin non sarebbe mai stata contattata per Sanremo 2023, fonti Mediaset confermano a Fanpage.it l’invito ricevuto dalla conduttrice: “Contattata nel 2020 e quest’anno, ha rifiutato perché troppo impegnata con Verissimo”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo la smentita pubblicata da TvBlog secondo la quale Silvia Toffanin non sarebbe mai stata contattata per partecipare alla prossima edizione di Sanremo, fonti Mediaset confermano a Fanpage.it il doppio invito ricevuto dalla conduttrice di Verissimo che non sarebbe stata contattata solo due anni fa, per prendere parte all’edizione 2020 del Festival. “Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana”, è quanto ribadiscono a Fanpage.it fonti Mediaset. Nessuna marcia indietro, dunque. La conduttrice di Verissimo, già avvicinata due anni fa perché prendesse parte al Festival di Amadeus, sarebbe stata ricontattata anche quest’anno perché salisse sul palco dell’Ariston.

“Silvia Toffanin contattata solo per Sanremo 2020”

Solo qualche ora fa, TvBlog aveva smentito che Silvia Toffanin fosse stata contattata per partecipare a Sanremo 2023. “Secondo quanto apprendiamo da fonti vicine al Festival di Sanremo, quest’anno la signora Toffanin non sarebbe stata proprio chiamata a ricoprire quel ruolo, incarico che invece le era stato offerto nell’edizione del 2020 del Festival di Sanremo, quella pre-Covid”, si legge nel retroscena pubblicato sul sito. Una ricostruzione smentita a Fanpage.it da fonti Mediaset che confermano l’interesse manifestato da Sanremo nei confronti di Silvia Toffanin anche in vista della prossima edizione del Festival. Interesse che non si sarebbe concretizzato in una partecipazione della conduttrice a Sanremo a causa del carico di lavoro già rappresentato dal doppio appuntamento settimanale con Verissimo.

Silvia Toffanin a Sanremo 2023: il comunicato Ansa

Era stata l’Ansa, con un comunicato condiviso dal profilo Twitter ufficiale di Mediaset, ad annunciare il no di Silvia Toffanin a Sanremo. “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico – si apprende – Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”, recitava la nota divulgata dall’agenzia di stampa, poi sparita dal sito. Cancellato anche il tweet di QuiMediaset che aveva ripreso il comunicato. Ma al di là di qualche inghippo nella comunicazione, non ancora chiarito, da Mediaset ribadiscono a Fanpage.it il doppio invito ricevuto dalla conduttrice.