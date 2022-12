Silvia Toffanin rifiuta Sanremo 2023: “Non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche” Fonti Mediaset fanno sapere che SilviaToffanin ha rifiutato di partecipare alla prossima edizione di Sanremo: “È vero che la proposta le è stata fatta ma non è interessata”.

A cura di Stefania Rocco

Silvia Toffanin non sarà a Sanremo 2023. Lo comunica Mediaset con un comunicato diramato sui social attraverso i canali ufficiali dell’azienda e diffuso via Ansa. La conduttrice di Verissimo, compagna di Piersilvio Berlusconi, fa sapere di avere ricevuto l’invito del conduttore Amadeus, invito che ha deciso di declinare.

Il comunicato di Mediaset: Silvia Toffanin non sarà a Sanremo

Con un comunicato diffuso attraverso un’agenzia Ansa, Mediaset fa sapere che Toffanin ha declinato l’invito ricevuto perché impegnata con Verissimo e non particolarmente interessata a partecipare al Festival: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ved è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico – si apprende – Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Chiara Ferragni e Francesca Fagnani a Sanremo 2023

Sul fronte della presenza femminile a Sanremo 2023, per il momento sono solo due i nomi confermati. Il primo è quello di Chiara Ferragni che ha accettato la proposta di Amadeus e parteciperà al Festival in occasione della prima e della quinta puntata. Confermata anche la presenza di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice sempre più apprezzata dagli spettatori e sui social. Salta, invece, la partecipazione di Silvia Toffanin che, come si apprende, non calcherà il palco dell’Ariston. Il conduttore Amadeus non ha ancora sciolto le riserve circa i nomi delle colleghe che lo accompagneranno nel corso delle 5 serate della più celebre manifestazione canora italiana.