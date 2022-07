Il cachet di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: “100 mila euro, più di Checco Zalone e Sabrina Ferilli” Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. In particolare, affiancherà Amadeus nel corso della prima e dell’ultima serata. Le indiscrezioni sul compenso.

A cura di Daniela Seclì

La potente macchina del Festival di Sanremo 2023 si è ormai messa in moto e con essa, cominciano a spuntare come funghi le prime indiscrezioni e le conseguenti polemiche. Il primo annuncio, come tutti ormai sanno, riguarda Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale sarà la co-conduttrice della kermesse canora nella prima e nell'ultima serata. In queste ore, è circolata la cifra a cui ammonterebbe il suo cachet.

Il cachet di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 sarebbe di 100.000 euro

Secondo quanto riporta Repubblica, che cita Diva e Donna, il cachet di Chiara Ferragni si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro. Sarebbe questa la cifra che l'influencer percepirebbe per prendere parte a due serate del Festiva di Sanremo 2023 che, ricordiamo, andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Se la cifra dovesse essere confermata ufficialmente – cosa improbabile data la riservatezza con cui la Rai gestisce i compensi di ospiti e co-conduttrici – secondo Repubblica, il cachet di Chiara Ferragni sarebbe superiore a quello del super ospite della scorsa edizione, Checco Zalone, che avrebbe ricevuto 70 mila euro, ma per esibirsi in una sola serata. Generalmente, invece, sembra che la somma versata alle co-conduttrici non superi quasi mai i 30 mila euro. Sabrina Ferilli avrebbe ricevuto 25 mila euro, mentre Drusilla Foer 15 mila.

Il compenso di Chiara Ferragni in linea con i guadagni che porta

Come spiega bene Francesco Facchinetti, non ci sarebbe alcuno scandalo se la cifra ottenuta da Chiara Ferragni si aggirasse davvero intorno ai 100 mila euro. È innegabile la capacità dell'imprenditrice e moglie di Fedez di portare guadagni, suscitare interesse negli spettatori e dunque, alzare potenzialmente gli ascolti:

