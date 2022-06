Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 Il conduttore al Tg1 ha lanciato una vera e propria bomba per la prossima stagione: Chiara Ferragni è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Amadeus ha reso ulteriormente importante l'esordio di Giorgia Cardinaletti al Tg1 delle 20 con un annuncio importante sul futuro del Festival di Sanremo 2022, il quarto consecutivo per lui da conduttore e direttore artistico. Continuando la consuetudine delle anteprime al telegiornale di Rai1, il conduttore ravennate ha lanciato una vera e propria bomba per la prossima stagione: Chiara Ferragni è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Amadeus con Giorgia Cardinaletti nello studio del Tg1

L'annuncio di Amadeus

Amadeus, dopo aver reso omaggio a Giorgia Cardinaletti per l'esordio al Tg1, ha poi annunciato che nella prima e nell'ultima serata, ci sarà Chiara Ferragni con lui: "Aprirà e chiuderà il Festival di Sanremo".

Un grande in bocca al lupo a te per il tuo esordio e sono contento di fare quest'annuncio. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto mandato a marzo, ho avuto modo di lavorare già sul regolamento, sto ascoltando le canzoni e posso già fare un primo annuncio. Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l'ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni.

L'esordio storico di Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti farà certamente tesoro di questo 20 giugno 2022, che coincide con il suo esordio al Tg1 della sera, dopo settimane di polemiche per lo spostamento dei precedenti conduttori Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti agli spazi del mattino e delle 13.30.

La famiglia Lucia–Ferragni

Chi è Chiara Ferragni

Annunciata da Amadeus come la più grande imprenditrice digitale, Chiara Ferragni è in effetti al top del mondo degli influencer da diversi anni. Ha cominciato per passione, aprendo un blog nel 2009 "The Blonde Salad" e da allora il suo valore è cresciuto esponenzialmente. Ad oggi conta una platea di oltre 20 milioni di follower. È sposata con Fedez e ha due figli: Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni, i bambini più popolari della storia del web.

Le prime parole di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha lasciato a un post su Instagram le sue prime impressioni: "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023".