È iniziata l’era di Giorgia Cardinaletti al Tg1, la prima volta con l’annuncio bomba di Amadeus Giorgia Cardinaletti è apparsa sicura alla sua prima conduzione al Tg1 sera. Una conduzione impreziosita dall’annuncio di una novità per Sanremo 2022 lanciata con Amadeus.

È iniziata l'era di Giorgia Cardinaletti al Tg1 delle 20, il più visto e popolare dei telegiornali. Dopo settimane di polemiche per lo spostamento di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino voluta dalla direzione del telegiornale, il nuovo volto designato da Monica Maggioni fa il suo esordio con sicurezza in una edizione del telegiornale destinata a entrare nella storia: l'annuncio bomba di Amadeus riguardo una novità per il Festival di Sanremo 2022.

L'esordio di Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti è apparsa sicura alla sua prima conduzione al Tg1 sera. Un Tg1 che è cambiato, con inserti in diretta anche corposi, tra un servizio e l'altro, nei quali la giornalista ha dimostrato anche tutta l'esperienza accumulata in precedenza con RaiNews, la DS e Pole Position. La ciliegina sulla torta è stata l'annuncio di Amadeus riguradante la grande novità per il Festival di Sanremo 2022: Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022.

La verità dietro lo spostamento di Giorgino, D'Aquino e Chimenti

Secondo fonti vicine a Fanpage.it, l'idea della direzione del Tg1 sarebbe stata quella di valorizzare le edizioni del telegiornale della prima parte della giornata. Una proposta editoriale atta a dare rilievo anche a quelle edizioni che sono fondamentali per il servizio pubblico, soprattutto in relazione alla rassegna stampa. Il nuovo progetto sarebbe stato proposto già mesi fa, secondo fonti Rai vicine a Fanpage.it, ma i tre conduttori avrebbero rifiutato le prime proposte, tra queste quella di condurre rassegna stampa per cinque giorni al mattino con una cadenza di circa 45 giorni.

La definizione di questo nuovo progetto si sarebbe poi tradotto a "un contributo minimo a un nuovo progetto", che la direttrice Maggioni si sarebbe trovato a chiedere agli storici e stimati giornalisti della sera anche per lanciare un segnale ai redattori ordinari.