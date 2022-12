Francesca Fagnani co-conduttrice del Festival di Sanremo, l’annuncio di Amadeus a Viva Rai2 Amadeus annuncia a sorpresa Francesca Fagnani come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. La videochiamata in diretta alla giornalista di “Belve” e la reazione di Fiorello: “Sono amminchioluto”.

Notizia bomba per la prima puntata di Viva Rai2! di Fiorello, all'esordio questa mattina, 5 dicembre, dalle 7.15 su Rai2: Francesca Fagnani, la giornalista del momento con il suo format "Belve", sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ospite Amadeus nella prima puntata del format di Fiorello. Il conduttore e direttore artistico del Festival – dopo aver confermato i nomi dei primi 22 artisti in gara nella giornata di ieri – ha annunciato in diretta la sorpresa con una videochiamata. La reazione di Fiorello: "Sono amminchiuluto". Il commento a caldo di Francesca Fagnani: "L'ho saputo solo mezz'ora fa, per me è un onore e una felicità enorme".

Le prime parole di Francesca Fagnani

Amadeus presenta così Francesca Fagnani, prima di collegarsi in diretta con lei in videochiamata: "Io sono venuto questa mattina perché ho uno scoop per voi. Vorrei aggiungere un'altra bella, importante, intelligente co-conduttrice del Festival: è Francesca Fagnani". Le prime parole di Francesca Fagnani: "È un onore e una felicità enorme".

La battuta di Fiorello su Enrico Mentana

Fiorello ne ha approfittato per una battuta delle sue: "Fagnani lei che belva si sente?", la risposta della giornalista e conduttrice del popolare format di inverviste della seconda serata risponde: "Un Jack Russell". E Fiorello: "Ma quello ce l'ha già a casa…". Il riferimento a Enrico Mentana diventa ancor più divertente in quanto Francesca Fagnani non realizza nell'immediato la battuta, rispondendo: "No, il mio è un King Spaniel…". Nell'attimo successivo, realizza e il meccanismo comico si chiude alla perfezione. Fiorello ha anche cercato di far intervenire Enrico Mentana in diretta, ma Francesca Fagnani spiega: "Non può perché è in pigiama. A righe, come quelle dell'Inter. Manda però un suo rappresentante". E in camera ci finisce proprio il Cavalier King Spaniel, la ‘belva' di casa Mentana-Fagnani.

Uno scoop alla prima puntata e tante risate. Possiamo dirlo: Viva Rai2!