I nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023 e le canzoni dei Big È stato annunciato al Tg1 da Amadeus il cast del Festival di Sanremo 2023 con tante sorprese e qualche conferma.

Amadeus annuncia in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi dei Big e le rispettive canzoni che saranno protagoniste del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico ha scelto ancora una volta il Tg per annunciare il cast del festival che si terrà sempre al teatro Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 a cui si aggiungeranno i tre artisti che saranno selezionati nella finale di Sanremo Giovani che andrà in onda il prossimo 16 dicembre in diretta su Rai 1. Anche quest'anno Amadeus – che condurrà assieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni, presente per la prima e l'ultima sera – punta ad accontentare diversi palati, da quelli più mainstream a quelli più indie, dal pop al rap, con alcune sorprese, tanti giovani, ritorni importanti e coppie inaspettate. Ecco i nomi:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce e Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo

L'annuncio di Amadeus: "6 artisti da Sanremo Giovani"

Prima di annunciare i primi 11 nomi, Amadeus ha fatto una precisazione importante, perché saranno 6 i giovani che si aggiungeranno ai 22 Big nel corso della serata di Sanremo Giovani. Il doppio rispetto allo scorso anno, quando erano stati 3 gli artisti emergenti che si erano aggiunti al cast di Sanremo. Complessivamente, dunque, saranno 28 i Big del Festival di Sanremo 2023.

Confermata la linea Amadeus sul Festival

Amadeus ha mantenuto le aspettative e le promesse, almeno per quanto riguarda i nomi. Le canzoni le ascolteremo tra qualche settimana ma visti i risultati di questi ultimi anni il conduttore avrà continuato a mantenere la linea della radiofonicità, quell'attributo che da sempre lo guida nella scelta delle canzoni. Quest'anno, inoltre, probabilmente non ci saranno super ospiti italiani al di sotto dei 70 anni, come annunciato da lui stesso che ha chiesto a tutti, nel caso volessero calcare il palco dell'Ariston, di mettersi in gioco in gara. Resta aperta, invece, l'opzione per il ritorno dei super ospiti internazionali.

Problema tecnico per Amadeus, annuncio rinviato

Piccolo giallo all'inizio del Tg1. L'annuncio di Amadeus in apertura di Tg viene rinviato inizialmente per un problema tecnico. "Amadeus, ci senti?", chiede la giornalista Valentina Bisti. Il conduttore, con tanto di smoking, tiene l'auricolare ma non sente l'audio per un problema tecnico. "Sarà una prova", dice, prima che Bisti passi al primo servizio. Un problema tecnico che qualcuno ha interpretato anche come una strategia per accrescere il livello d'attesa per l'annuncio.