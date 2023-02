Il testo e il significato di Sali (Canto dell’anima), la canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023 Anna Oxa partecipa a Sanremo 2023 con la canzone “Sali (Canto dell’anima)”, tra gli autori anche il leader dei Baustelle Francesco Bianconi e Kaballà. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

©Claudio Bernardi/Lapresse Roma, 02 novembre 2013 – Auditorium Rai ForoItalico Anna Oxa infiamma la serata della quinta puntata di "Ballando con la stelle"

Anna Oxa partecipa a Sanremo 2023 con la canzone “Sali (Canto dell’anima)". Tra gli autori del brano ci sono anche Francesco Biancioni, leader dei Baustelle e Kaballà. La cantante salirà sul palco di Sanremo per la quindicesima volta ed è tra gli artisti italiani con un maggior numero di presenze alla kermesse. Ha già vinto due volte, la prima nel 1989 com il brano "Ti lascerò" cantato in duetto con Fausto Leali e nel 1999 con "Senza Pietà". Il suo debutto alla kermesse è stata nel 1978 con "Un'emozione da poco" con cui si è classificata seconda, così come nel 1997 con "Storie". Finalista al festival anche nel 1982 con l'inedito "Io no" scritta da Oscar Avogadro e Mario Lavezzi, autori anche del brano "Non scendo" con cui ha gareggiato a Sanremo nel 1984, classificandosi alla settima posizione. L'artista torna all'Ariston dopo oltre un decennio con un brano che mira a scavare nell'anima dell'ascoltatore, parlando di un'autenticità da ritrovare. revisione del proprio ‘io'. Ecco il testo e il significato di "Sali (Canto dell'anima), la canzone di Anna Oxa in gara a Sanremo 2023.

Il testo di “Sali (Canto dell’anima)”

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Il significato di “Sali (Canto dell’anima)”

Anna Oxa concorre a Sanremo 2023 il brano "Sali (Canto dell'anima)". Tra gli autori del brano ci sono anche Francesco Biancioni, leader dei Baustelle e Kaballà. La canzone nasce probabilmente con l'intento di scavare nell'anima dell'ascoltatore, invitandolo a una rinascita fatta di un innalzamento del proprio ‘io' interiore, superando le superficialità che sono ormai parte del vivere quotidiano di molti. La cantante grida la falsità che pervade l'umanità, così come la cattiveria, tutto quello che non consente all'essere umano di elevarsi su un piano emotivo e di vissuto superiore. L'artista invita gli ascoltatori a depurarsi, a liberare la propria anima dalle falsità, dalle cattiverie, dalle ambiguità e chiede loro di abbracciare la verità e l'autenticità per intraprendere un nuovo percorso, una rinascita e una seconda esistenza.