Sanremo 2023: Mahmood e Blanco ospiti della prima serata come ultimi vincitori del Festival Amadeus ha salutato il 2022 in diretta dal centro storico di Perugia e durante lo show ha annunciato due ospiti d’eccezione per il Festival di Sanremo 2023 ormai alle porte: “Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival diSanremo nella prima serata, il 7 febbraio”.

Così Amadeus sul palco della trasmissione di Rai1 L'anno che verrà in diretta da Perugia. Poco prima, sulle note della canzone vincitrice Brividi, si erano esibiti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni proprio di Blanco e Mahmood. La performance portata davanti ai giudici del programma Tale e Quale show aveva conquistato il pubblico con la sua irrefrenabile ironia, a tal punto da far sembrare la coppia di comici i diretti sosia caricaturali degli originali cantanti vincitori di Sanremo 2022.

L'anno che verrà si è avvalso di tanti artisti amici del noto conduttore e volti Rai. In particolare, Noemi al pianoforte ha dato il via alla trasmissione di Capodanno di Rai 1 con una sua interpretazione de "L'anno che verrà" di Lucio Dalla. Il concertone, nuovamente in piazza, è iniziato in ritardo per lo speciale dedicato a Benedetto XVI, come ha spiegato Amadeus mentre dal pubblico si levava un applauso. Poi spazio ai Ricchi e Poveri, che sono stati grandi protagonisti della serata, seppur in formazione ridotta dopo la morte di Franco Gatti.

Il centro storico del capoluogo umbro ha iniziato a riempirsi già dalla tarda mattinata e le immagini mandate in onda nel serale della rete ammiraglia mostravano l'affluenza sotto il palco e dietro le transenne. Si è tornato a festeggiare come qualche anno fa, quando in piazza non c'era spazio nemmeno per aprirsi un varco, e si è tornato a farlo con qualche mascherina sporadica che fa capolino qui e lì tra migliaia di teste con il naso rivolto verso l'alto.