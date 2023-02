Il testo e il significato di Splash, la canzone di Colapesce Dimartino a Sanremo 2023 Colapesce Dimartino partecipano a Sanremo 2023 con la canzone “Splash”. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) In foto: Colapesce Dimartino

Colapesce Dimartino partecipano a Sanremo 2023 con la canzone "Splash". Il duo siciliano composto dal cantautore Lorenzo Uccillo, in arte Colapesce, e il cantautore Antonio Di Martino, fondatore dei Dimartino, si è formato nel 2020 e nel 2021 ha debuttato a Sanremo con l'inedito "Musica Leggerissima", classificatosi quarto. Dopo Sanremo il loro brano ha riscosso un enorme successo in Italia, diventando un vero e proprio tormentone, aggiudicandosi anche il premio Siae di RTL 102.5 per l'estate 2021. Dopo due anni dal successo di "Musica Leggerissima", i due cantautori tornano sul palco del teatro Ariston con un altro brano estivo, scritto per far cantare e ballare chiunque lo voglia apprezzare. Ecco il testo e il significato della canzone "Splash" di Colapesce e Dimartino, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di Splash

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash

Il significato di Splash

Colapesce e Dimartino portano sul palco di Sanremo 2023 il brano "Splash". La canzone ritmata ed estiva prende il nome dall'ultima parola, quella conclusiva del brano, che pare voglia essere un tuffo liberatorio. "La nostra canzone – hanno spiegato i due artisti – parla delle aspettative. L’uomo a volte si crea delle aspettative ed è una condizione umana molto tipica di questo periodo storico. L’uomo si riempie di cose da fare… per evitare la vita“. Il tema viene descritto attraverso un susseguirsi di immagini ed è la contrapposizione tra la voglia di fare, di vivere e la paura di fallire che può diventare limitante, quindi spingere ad abbandonare e rinunciare.