Il testo e il significato di Egoista, la canzone di Shari a Sanremo 2023

Shari gareggia tra i big di Sanremo 2023 con la canzone "Egoista". Tra gli autori c'è anche Salmo. La giovane Shari Noioso, in arte Shari, è alla sua prima partecipazione sanremese tra i big, anche se partecipò già a Sanremo Giovani quando aveva 17 anni con l'inedito "Stella". Oggi l'artista ha 21 anni, ma studia il pianoforte da quando ne aveva 7 e, oltre a Sanremo, ha preso parte nel 2015 al talent su Canale 5 Tu Si Que Vales e a 8 tappe del tour di Il Volo. Quest'anno debutta tra i big del festival della canzone italiana dopo essere stata scelta tra gli esordienti di Sanremo Giovani, classificandosi tra i primi sei con la canzone "Sotto voce" prodotta da Salmo e Miles. Ecco il testo e il significato del brano "Egoista" di Shari, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di Egoista

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti

Voci sognanti

Diventano addì

Ho bisogno di qualcuno

Per sollevarmi se mi chiudo

Non mi servisse più il tuo aiuto

Ti avrei mandato già a fanculo

Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)

Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Il significato di Egoista

Shari porta sul palco di Sanremo 2023 il brano "Egoista". La canzone abbatte le convenzioni sociali legate alla sessualità e racconta un'esperienza personale dell'artista che in qualche momento ha detto di essersi sentita egoista, soprattutto in amore. "In amore – ha spiegato Shari al Messaggero Veneto in riferimento a questo brano – dovremmo pensare di più all’altro che a noi stessi. Infatti appena incontriamo una persona davvero speciale l’egoismo scompare". Emerge dal testo una difficoltà nell'intraprendere una relazione sana, non importa se sia con un uomo o con una donna. Infatti Shari comincia intonando "Forse vorrei una ragazza normale", ma poi prosegue dicendo "Forse vorrei un uomo che mi ascolti", lasciando intendere di volersi solo affiancare emotivamente a qualcuno, indipendentemente dal genere. Vorrebbe vivere qualcosa che possa soddisfare i vuoti di una persona capace di pensare troppo a sé stessa. Sottolinea la consequenziale tendenza a ferire di chi desidera spasmodicamente una relazione. Menziona quindi diversi atteggiamenti messi in atto da parte di chi non prende in considerazione l'altro all'interno di un rapporto e che risultano, ai suoi occhi, espressione di (in)sano egoismo.